- Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele iși pun la incercare imaginația atunci cand vine vorba de pregatit masa pentru Sarbatorile Pascale. Iar pe langa friptura de miel, drob, cozonac, pasca și oua roșii, o prajitura clasica, dar extrem de delicioasa, n-are cum nu fie apreciata de familie…

- Romanul mort in accidentul din Austria, in care a mai fost ranit un conațional, urma sa ajunga in țara, la Satu Mare, pentru a petrece Paștele alaturi de familie. Doi romani au fost implicati intr-un accident rutier in nord-vestul Austriei , pe autostrada A8, unde autocamionul unei firme dinn Satu Mare,…

- In data de 31 martie a.c., intre orele 16:00 – 17:30, Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului" Sighet II, cu ocazia Sarbatorii de Florii organizeaza o procesiune religioasa „Veniti sa-ntampinam pe Domnul!", pe traseul Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului" – str. Dragos Voda – str. Traian…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Mai sunt doar cateva zile pana cand vom sarbatori Paștele, de aceea aranjamentele sunt in toi la Castelul Windsor. Regina Elisabeta a II-a are o tradiție care dateaza de mulți ani, de la care nu se abate niciodata! foto: arhiva Regina Elisabeta și Prințul Philip ii așteapta pe toți la Castelul Windsor…

- Desi numarul accidentelor pe partiile din Poiana Brasov scazuse semnificativ odata cu venirea primaverii, noul strat de zapada depus saptamana trecuta a facut ca statiunea sa fie luata cu asalt de turisti, fapt care a dus si la un numar mare de accidentari. Astfel, Serviciul Public Local Salvamont…

- Zapada portocalie cazuta in Romania si in alte tari din sud-estul Europei a starnit interesul presei occidentale, care scrie despre un fenomen rar si peisaje ce par desprinse din „scene postapocaliptice“.

- Profitand de zapada cazuta in ultimele ore si de faptul ca se apropie Pastele, mai multi adolescenti din localitatea Strejnic, judetul Prahova, au ridicat, vineri, un iepuras de zapada inalt de 2,5 metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe toate partiile din cele doua statiuni, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul Centrului National de…

Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe toate partiile din cele doua statiuni.

- Valul de frig a adus sute de apeluri și sesizari de berze albe aflate in pericol. Dar NU toate au nevoie sa fie salvate. Cel mai clar semn ca barza are nevoie de ajutor este atunci cand pasarea se apropie de oameni. Daca o barza coboara din cuib, pe strada, este clar ca are […] The post Cum salvezi…

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, este "excelenta", zapada fiind "abundenta", conditii "neasteptat de bune" fiind, la acest sfarsit de saptamana, si la Arieseni, in Muntii Apuseni, potrivit monitorului de schi Rares Tileaga. Astfel, la Sureanu, pe domeniul schiabil situat la cea mai…

- FLORIILE 2018. Suntem deja la în luna martie și, mulți dintre noi ne întrebam când sunt Floriile 2018. Ei bine, Duminica Floriilor, sarbatorita cu o saptamâna înainte de Paștele 2017 va pica pe 1 aprilie.

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa dimineața și izolat noaptea. Cerul a fost mai mult senin ziua, dar s-a innorat in cursul nopții cand izolat a nins slab (Ocna Șugatag). Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari temporare de pana la 58 km/h, la Vf. Iezer. Temperaturile maxime, in cursul…

- Astazi sarbatorim inceputul primaverii! Simbolistica marțișorului difera de la o regiune la alta, insa, in prezent, acesta este purtat intreaga luna martie, dupa care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se spune ca aceasta va aduce belșug in casele oamenilor, iar daca cineva iși pune o dorinta…

- Camioanele fusesera dirijate in parcare chiar de catre politisti si drumari, iar intrarile si iesirile din parcare blocate ulterior cu zapada pentru a le bloca o eventuala “evadare” . Ieri, dupa reluarea circulatiei, “profesionistii” de la deszapezire, au uitat sa dea zapada la o parte din zona de acces…

- Pentru cei care petrec la munte weekendul care urmeaza, meteorologii anunta ca va ninge la cote inalte, in timp ce stratul zapada masoara deja si 120 de cm. Cadoul de Martisor pentru femei este reducere de 10% pe toate instalatiile administrate de Teleferic Prahova SA.

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari, in zona montana inalta de pana la 65 km/h (Vf. Iezer). Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a finalizat o alta acțiune intreprinsa in cadrul strategiei de extindere și de deschidere de noi piețe de desfacere pentru produsele autohtone. Una dintre oportunitațile identificate a fost piața importanta reprezentata…

- Toate partiile din statiunile montane ale judetului Hunedoara ofera conditii excelente pentru schi, stratul de zapada pe domeniile schiabile din Straja, Parang si Rausor fiind cuprins intre 35 si 40 de centimetri, tot aici urmand sa aiba loc mai multe competitii pentru amatori. "In cursul acestei saptamani…

- Pentru ca se apropie finalul de saptamana iar iubitorii de zapada vor lua partiile din munti cu asalt, salvamontistii avertizeaza: este pericol maxima de avalansa! “In Masivul Ceahlau , stratul de zapada masoara peste 80 cm si alerta cu privire la pericolul producerii avalanselor se mentine la cote…

- De azi, si Biserica Greco-Catolica a intrat in timpul Postului Pastilor. “Calatoria virtutilor s-a deschis”, deci “sa potolim patimile cele sufletesti, sa gonim zburdarile cele trupesti”, canta imnografia acestui timp. Trebuie sa postim de la pacat, spune PS Florentin Crihalmeanu, Episcopul Eparhiei…

- Azi incepe Postul Paștelui, o perioada de infranare de la bucatele de origine animala, dar si de la “cele lumesti”. Postul Pastelui 2018 are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, Paștele ortodox este serbat pe 8 aprilie potrivit crestinortodox.ro. Din punct de vedere al felului sau…

- Toate partiile din judetul Harghita, chiar si cele care se afla la altitudini mai mici, sunt perfect functionale, stratul de zapada fiind consistent, de cel putin 60 centrimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors. Potrivit…

- In urma actiunilor desfasurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, politistii au constatat 136 de infractiuni, au aplicat aproape 2.000 de sanctiuni contraventionale si au confiscat peste 1.000 de metri cubi de material lemnos, precum si autovehicule. De la inceputul lunii februarie,…

- Salvamontistii fac un apel catre iubitorii sporturilor de iarna si ai sfatuiesc sa fie responsabili. Intr-o postare facuta pe pagina de Facebook, salvatorii montani transmit mai multe sfaturi catre cei care vor lua partiile cu asalt la acest final de saptamana. “Dragi prieteni, ne aflam la inceputul…

- Salvamont Poiana Brasov a anuntat ca de la deschiderea sezonului de iarna salvatorii montani din Poiana Brasov au fost solicitati sa intervina in 326 de cazuri, totalizand un numar de 336 de persoane implicate. Noul regulament este o premiera la nivel national. Desi exista si pe alte partii…

- Direcția Generala de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a implementat sistemul electronic de programare online pentru obținerea pașaportului la pagina www.epasapoarte.ro Pagina web este operaționala, iar maramureșenii iși pot face programari online la Serviciul Public Comunitar Pentru…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. “De la inceputul sezonului 2017…

- Speedfly-ul este un fel de parapanta pe schiuri, care poate sa prinda o viteza de pana la 70 de kilometri pe ora. Potrivit salvamontistilor, cei care il practica o fac pe proprie raspundere in Poiana Brasov si pun viata schiorilor in pericol, pentru ca pana sa prinda viteza mecanismul zboara la inaltime…

- In perioada 17- 18 februarie 2018, pe partia amenajata in Pasul Prislop din orașul Borșa, județul Maramureș, va avea loc o noua ediție a Festivalului „Serbarile Zapezii”. Organizatorii evenimentului le-au pregatit participantilor multe surprize, muzica de calitate, numere de dans cu animatori costumati…

- La Gura Humorului s-a deschis o noua partie de schi Arhiva Foto: Adrian Marchis. La Gura Humorului s-a deschis în aceasta saptamâna o noua pârtie de schi, ceea ce a facut ca numarul turistilor care aleg Suceava ca destinatie de week-end sa creasca. Foarte multi turisti merg,…

- “Hai afara la zapada” au spus angajatii Cresei nr. 2 din Baia Mare. echipati cu haine calduroase si manusi, acestia au decis sa se bucure de zapada cazuta in aceste zile si au construit un om de zapada pentru pitici. “Zapada care s-a așternut peste noapte, in Municipiul Baia Mare, este prilej de bucurie…

- Troienele au acoperit orasul Baia Mare. Stratul generos de omat care s-a asezat peste municipiu au transformat dimineata zilei de vineri, 18 ianuarie intr-un adevarat cosmar pentru soferi si pentru pietoni. Pe retelele de socializare au aparut mesaje, imagini si filmari cu drumurile pline de zapada,…

- Pârtiile de la Șuior sunt cele mai bune din acest sezon, anunța administratorii domeniului de schi. Iarna a inceput anul acesta mai greu, insa acum si-a intrat pe deplin in drepturi. ”In acest moment pot spune ca avem parte de CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST…

- La intalnirea colectivului pentru stabilirea masurilor de impulsionare a colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului, șeful adjunct al Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, Ioan Popa a declarat ca incasarile la sfarșitul anului trecut au fost mai mari pe capitolele bugetare…

- Partii de schi: Județul Brașov Foto: Arhiva / pixabay.com Toate pârtiile din Poiana Brașov sunt deschise și se schiaza în condiții foarte bune. Temperatura variaza între -2 și plus 2 grade iar stratul de zapada masoara 70 de centimetrii în vârful masivului Postavaru…

- Partii de schi: Județul Neamț Veste buna pentru iubitorii sporturilor de iarna. Din aceasta saptamâna va functiona pârtia de schi din statiunea Durau. Schiorii sau cei care practica snowboardul au la dispozitie o pârtei usoara, de 500 m lungine, cu o diferenta de nivel de…

- Strat de zapada de 20 de centimetri in Maramures. In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, inregistrandu-se precipitaaii sub forma de ninsoare, zapada proaspat cazuta a fost de pana la 20 de centimetri in zona de munte. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -3°C si…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Peste doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile, cu exceptia celei…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Serviciul Salvamont din Poiana Brasov a trebuit sa intervina, marți, in jurul orei 17.15, pe partia Drumul Rosu, pentru a acorda primul ajutor in cazul unei persoane care a suferit un traumatism grav de coloana, in timpul unei drumeții pe partia de schi. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, turistul…

- Coreea de Nord a afirmat ca a terminat constructia unei statiuni dedicata sporturilor de iarna, in cadrul negocierilor propuse pentru a asigura prezenta tarii la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea l...

- Aeroclubul “Alexandru Papana” Baia Mare si-a deschis portile pentru sezonul de zbor 2018. Inscrierile pentru disciplinele planorism si parasutism se vor face in perioada 8 Ianuarie – 2 Februarie 2018. Pentru tinerii intre 15 si 23 ani cursurile teoretice si practice sunt subventionate 100%. “Va asteptam…

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, se prezinta "remarcabil de bine" pentru aceasta perioada de sezon, marcata mai degraba de incalzire decat de ninsori si ger, iar la Arieseni, in Muntii Apuseni, conditiile de schi sunt "acceptabile", conform monitorului de schi Rares Tileaga.…

- Inceputul lui 2018 continua sa ne aduca temperaturi neobisnuit de ridicate pentru aceasta perioada, insa, in februarie , vremea va schimba foaia. Vor fi si minus 20 de grade. Cu alte cuvinte gerul Bobotezii se va muta in februarie . Si in prima jumatate a lui martie va fi foarte frig . “Pana…