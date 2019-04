Maramures: Un nou ordin de protectie emis de politisti pe numele unui sot aagresiv

Stiri pe aceeasi tema

- Nu tolerati violenta! Cand sunteti victime sau potentiale victime, sesizati 112! Politistii au intervenit ieri la doua cazuri de violenta in familie si in ambele cazuri, pentru protejarea victimelor, au emis ordine de protectie provizorii. O femeie din Baia Mare, in varsta de 55 de ani, i-a sesizat…

- Politistii rutieri au desfasurat joi, 21 februarie, mai multe actiuni de combatere si prevenire a accidentelor rutiere, fiind prezenti pe principalele artere rutiere din judet. Astfel, pe raza municipiilor Baia Mare si Sighetu Marmatiei, dar si pe drumurile publice de pe raza localitatilor Baia Sprie,…

- Siguranta participantilor la traficul rutier si protejarea populatiei impotriva unor acte de comert ilicit au fost principalele linii de actiune pentru politistii din Sighetu Marmatiei si cei din Targu Lapus in cursul zilei de ieri, 14 februarie. Pe drumurile publice care tranziteaza municipiul Sighetu…

- La data de 13 februarie a.c., politistii din Bocicoiu Mare au intervenit la un caz de violenta domestica sesizat telefonic. Agresorul a fost internat la Spitalul din Sighetu Marmatiei si totodata, pentru eliminarea unor riscuri iminente, politistii au emis un ordin de protectie. Ieri dupa-amiaza, o…

- In cadrul activitatilor de urmarire penala desfasurate pentru solutionarea unui furt cu un prejudiciu de 40.000 de lei, vineri, 8 februarie, politistii din Barsana au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara emis de Judecatoria Dragomiresti, pe numele unei femei din Barsana. Aceasta este…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Valea Viseului, judetul Maramures, au descoperit in apropierea frontierei de stat 12 colete cu tigari. Acestea au fost duse la sediul sectorului, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 5.990 pachete, de provenienta ucraineana,…