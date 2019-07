Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Maramures intervin, luni seara, pentru salvarea unei familii de turisti polonezi cu doi copii care s-a ratacit pe drumul forestier dintre Bogdan Voda si Bocicoel, anunța news.ro.Salvamontistii din Maramures au anuntat, luni seara, ca intervin pentru gasirea unei familii…

- UPDATE – Salvamont Maramures: “Turistii au fost gasiti, sunt in conditii fizice bune atat adultii, cat si cei doi minori, iar acum sunt evacuati din zona de salvatori. Masina a ramas in acelasi loc, impotmolita urmand ca ei sa se descurce si sa o recupereze probabil cu o firma specializata. Actiune…

- Luni, 22 iulie, in jurul orei 20.30, Salvamont Maramures a anuntat ca doi turisti polonezi si doi copii s-au ratacit pe un drum forestier din judet. Acestia sunt cautati in momentul de fata de catre o echipa de salvamontisti. “Turisti polonezi, doi adulti cu doi copii cu o masina preparat pentru off…

- Echipa SDN Targu Jiu a fost solicitata, ieri, sa intervina in sprijinul unor turiști ramași cu microbuzul blocați intr-o zona cu apa și namol de pe Transalpina. Acest lucru s-a intamplat in timpul efectuarii reviziei pe DN 67C, Transalpina. Zona se afla sub atenționare cod galben de vreme severa. Turiștii…

- O persoana cazuta intr-o rapa pe Dealul Jurchii, din apropierea comunei Moisei, a fost localizata si salvata in noaptea de marti spre miercuri de o echipa a Salvamont Maramures, a precizat pe pagina sa de Facebook, directorul institutiei, Dan Benga, potrivit Agerpres. "Actiune incheiata cu succes!…

- Doi turisti germani ramasi blocati in urma unei viituri produse luni seara in Cheile Rametului, in Muntii Apuseni, au fost recuperati de salvamontisti dupa cateva ore de izolare, dupa miezul noptii. Serviciul Public Salvamont Alba a actionat, luni seara, cu doua echipaje pentru salvarea a sapte turisti,…

- Dupa mai bine de 13 ore de cautari, cei trei turiști americani rataciți pe munte la Borșa au fost recuperați. 14 salvamontiști borșeni au facut eforturi supraomenești pentru a-i gasi și au avut succes. In ajutorul lor a venit și un elicopter, dar oamenii muntelui și-au facut datoria ca la carte, recuperand…