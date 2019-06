Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti americani rataciti pe teritoriul Parcului National din Muntii Rodnei au fost gasiti de salvamontisti si transportati la spitalul din orasul Borsa, potrivit primarului Sorin Timis. Echipa de interventie a Salvamont Borsa a fost sprijinita de un elicopter pentru identificarea in teren a turistilor…

- Dupa mai bine de 13 ore de cautari, cei trei turiști americani rataciți pe munte la Borșa au fost recuperați. 14 salvamontiști borșeni au facut eforturi supraomenești pentru a-i gasi și au avut succes. In ajutorul lor a venit și un elicopter, dar oamenii muntelui și-au facut datoria ca la carte, recuperand…

- Ministerul Turismului a acordat primariei orasului Borsa, judetul Maramures, o finantare de peste 20 de milioane de euro pentru construirea unei telegondole si a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de ac...

- Primaria orașului Borșa, județul Maramureș, a primit o finanțare de peste 20 de milioane de euro de la Ministerul Turismului pentru construirea unei telegondole și a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de acest fel din Romania, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Un microbuz cu 12 pasageri a fost implicat intr-un accident rutier, sambata dimineata, in orașul Targu-Jiu din județul Gorj, iar patru persoane au ajuns la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, accidentul s-a produs pe strada Unirii…

- UPDATE 23.04.2019, ora 10:32 – Nou-nascutul care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr-o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viata, au anuntat reprezentantii…

- Primarul a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul pana la primirea unui raspuns. "Sunt in a patra zi de greva a foamei! Au fost cadrele medicale de la Ambulanta pentru a-mi verifica nivelul glicemiei, tensiune si pentru EKG (...) Sunt bine si…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…