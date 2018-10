Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat miercuri ca in prezent exista 998 de focare de pesta porcina africana in 246 de localitati din 13 judete si 90 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 348.691 de porci afectati de boala. Cele mai multe…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete si 72 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala. Cele mai multe focare…

- Braila, 9 aug /Agerpres/ - Insuratei este primul oras din judetul Braila unde, joi, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, virusul fiind confirmat, de asemenea, si in localitatea Cuza Voda, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Botosani a solicitat, joi, Inspectoratului de Politie Judetean sa instituie filtre la intrarile in judet pentru a preveni aparitia unor focare de pesta porcina africana. Directorul DSVSA Botosani, Minodora Vasiliu, a declarat,…

- Ce cauzeaza pesta porcina africana? Pesta porcina africana este cauzata de un virus. La ce specii de animale apare pesta porcina africana? La porcii domestici si porcii mistreti europeni de toate varstele, indiferent de gen. Pot oamenii sa se infecteze cu pesta porcina africana? Nu! Cum arata un porc…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp…

- Proprietarii de animale bolnave, sau suspecte de boli transmisibile, dau batai de cap autoritaților sanitar veterinare din Constanța. Fara a face referire la pesta porcina africana, care se manifesta in cinci focare din județ, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) informeaza…