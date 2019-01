Stiri pe aceeasi tema

- Aspectele cauzate de caderile abundente de zapada, la nivelul județului, au fost analizate in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din aceasta dimineața. Sunt asigurate stocuri de materiale antiderapant pentru intervenția pe drumurile naționale și județene. Problema ridicata de reprezentanții…

- Se mentin avertizarile cu privire la pericolul de avalansa in Muntii Gutai (Creasta Cocosului), dar si in Muntii Maramuresului. Salvamontistii au mentionat faptul ca, in zona Creasta Cocosului, la altitudini de peste 1400 m precum si pe vaile montane, zapada depaseste 100 cm. In acest context, stratul…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale din judet este curat si umed, cu exceptia DN 18, pe Dealul Hera, intre km 84 si km 94, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180, unde se gaseste pe carosabil un strat de zapada framantata, cu…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Hunedoara, traficul rutier pe DN 66 Petrosani - Bumbesti Jiu se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, pe raza localitatii Lainici (kilometrul 122+500 de metri), din cauza unei avalanse de zapada, relateaza agerpres.ro.Citește…

- Traficul rutier a fost deviat, doar pentru autoturisme, pe o ruta ocolitoare la iesirea din Gura Humorului spre Frasin, iar cel feroviar este blocat, dupa ce s-au constatat scurgeri de GPL la o autocisterna, a informat sambata purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Traficul rutier si feroviar…

- Traficul este blocat pe A1 Bucuresti - Pitesti, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate un autotren si un autoturism. O banda de circulatie este restrictionata, pe sensul catre Pitesti. Accidentul a avut loc pe raza localitatii Corbii Mari, la kilometrul 49.