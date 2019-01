Maramureș, ținutul Cimitirului Vesel, al horincii și al românilor neîmblânziți Luni, 14 ianuarie, nu rata o noua apariție din colecția Istorii secrete (volumul XXXIII), semnata de Dan-Silviu Boerescu, volumul Maramureș, ținutul Cimitirului Vesel, al horincii și al romanilor neimblanziți, publicat de editura Integral. In nordul extrem al țarii, acolo unde „se atarna harta in cui”, se afla un ținut unic, de o frumusețe stranie, cu oameni – asemenea stramoșilor lor – drepți dar iuți la manie și cu o istorie aparte, extrem de controversata. Aici un haiduc justițiar, care a ascuns comori neinchipuite in cavernele inaccesibile ale Munților Gutai, pare sa fi pus, primul din lume,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

