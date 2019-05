Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru in tanar implicat in detinerea si comercializarea drogurilor, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Pe raza municipiului a fost depistat un tanar de 21 de ani, pe numele caruia magistratii Tribunalului Satu Mare au emis un madat de executare a pedepsei inchisorii de 3 ani…

- Un barbat din comuna Ruscova a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, el fiind suspect ca si-ar fi violat fetita in varsta de 12 ani, a informat miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul retinut a fost internat in…

- Vineri seara, in jurul orei 19.00, agentii baimareni de siguranta publica impreuna cu cainele de serviciu Vis, au identificat pe b-dul Bucuresti din municipiu, o persoana urmarita national din luna noiembrie 2018. Este vorba de un tanar de 26 de ani din Baia Mare care se sustragea executarii unei pedepse.…

- Procurorii DIICOT Iasi au dispus retinerea lui Mihai Plesu, implicat intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, avocatul Sandra Gradinaru. Fiul scriitorului Andrei Plesu a fost adus vineri de la Bucuresti la Iasi pentru audieri, care au durat pana sambata…

- Fiul lui Andrei Plesu, Mihai Plesu, implicat intr-un dosar de trafic de droguri, a fost retinut. In urma perchezitiilor care au avut loc atat la locuinta sa, cat si la alte adrese din Bucuresti si din Iasi, Plesu a fost dus pentru audieri la DIICOT Iasi.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus ieri in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Mandatul a fost emis de magistratii Judecatoriei Baia Mare, pe numele unui tanar de 25 de ani, din municipiu, care are de executat o pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Maramures și procurorii D.I.I.C.O.T., cerceteaza doi membri ai unei grupari infracționale, specializata in traficul cu droguri de risc si mare risc.