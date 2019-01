Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Salvamont Cavnic a fost solicitat in perioada sarbatorilor de iarna si a vacantei de iarna, in intervalul 21 decembrie 2018-13 ianuarie 2019, pentru a acorda primul ajutor si evacuare in nu mai putin de 60 de cazuri petrecute pe partiile de schi din zona de responsabilitate. In 22 dintre acestea,…

- Salvamontistii au primit cele doua seturi de sase girofaruri (rosii si albastre) pentru formatiile Baia Mare si Cavnic necesare balizarii si marcarii partiei de ski, respectiv a zonei unde se afla persoana accidentata. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook de catre Salvamont Maramures. “Dupa ce…

- Se mentin avertizarile cu privire la pericolul de avalansa in Muntii Gutai (Creasta Cocosului), dar si in Muntii Maramuresului. Salvamontistii au mentionat faptul ca, in zona Creasta Cocosului, la altitudini de peste 1400 m precum si pe vaile montane, zapada depaseste 100 cm. In acest context, stratul…

- Zi de foc pentru salvamontiști! Au fost solicitați la peste 100 de intervenții pe partiile din țara. "Numarul accidentarilor este unul ingrijorator", au transmis salvatorii montani. Salvamontiștii le recomanda turiștilor sa fie mai respon...

- Salvamontistii au intervenit, primele doua zile din noul an, in 71 de cazuri semnalate prin Dispeceratul National Salvamont, cele mai multe inregistrandu-se in Alba (15 apeluri), Predeal (14), Sinaia (8) si Busteni (6), dar si in majoritatea zonelor montane din tara. Pe partiile de la Arieșeni și Șureanu…

- Salvamontistii harghiteni au intervenit, in perioada sarbatorilor de iarna, in peste 50 de cazuri in care turistii au avut nevoie de ajutor, majoritatea fiind accidente pe partiile de schi, a declarat vineri pentru AGERPRES directorul Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean, Fekete…

- Monitorii de schi au dat in acest weekend startul sezonului de schi 2018-2019 pe partia Vartop 2 de la Arieșeni, potrivit unei postari pe rețeaua de socializare Facebook. La Arieseni se afla doua partii, ce au o lungime de doi kilometri, fiind dotate cu teleschiuri, nocturna si tunuri de zapada. De…

