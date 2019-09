Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 septembrie, la Baia Mare, are loc expoziția ,,Republica Moldova prezinta”, la care vor participa 7 crame de top cu suportul Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) din Moldova. Evenimentul, care are loc in cadrul Palatului Sporturilor, este susținut de Camera de Comerț și Industrie…

- Astazi, 27 septembrie 2019, a avut loc deschiderea oficiala a expozitiei de bunuri de larg consum ”Rivulus Dominarum”. La eveniment au participat oficialitati locale si judetene, dar si reprezentantii delegatiilor atat din tara noastra cat si din strainatate. Florentin Tus, presedintele Camerei de Comert…

- Peste 80 de companii din Romania, Republica Moldova, Ucraina si Slovacia participa, in perioada 27-29 septembrie 2019, la cea de-a XXVII-a editie a expozitiei de bunuri de larg consum ”RivulusDominarum”. Prin editia din acest an, Camera de Comert si Industrie Maramures isi propune sa genereze o consolidarea…

- Targul de produse “Rivulus Dominarum”, aflat la cea de-a XXVII-a editie, se va desfasura in perioada 27-29 septembrie, la Sala Sporturilor “Lascar Pana”. Deschiderea oficiala va avea loc vineri de la ora 12.00. La expozitia de bunuri de larg consum si-au anuntat participarea aproximativ 80 de agenti…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Protocol de colaborare intre CCI Brașov și Autoritatea Nationala Pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania pentru redefinirea invatamantului profesional si ethnic. Camera de Comerț și Industrie Brașov a organizat, miercuri, la Biblioteca Județeana George Barițiu, o intalnire pe…

- Iașul a ramas mult in urma altor județe la capitolul atractivitații invațamantului dual. Daca la Iași elevii nu fac coada pentru a ocupa locurile dedicate din clasele cu invațamant dual, alta este situația la Brașov, care a devenit in doar cațiva ani de zile un adevarat exemplu pentru intreaga țara.…