Maramureş: Primarii solicită schimbarea legii vânătorii din cauza pagubelor provocate de mistreţi Potrivit sursei citate, cetatenii din cele trei comune sunt afectati de porcii mistreti care distrug in mod repetat culturile agricole si solicita masuri urgente, atat la nivel administrativ, dar si legislativ. 'Ei sunt nemultumiti de urmatoarele situatii: administratorii fondurilor de vanatoare au putere mai mare decat proprietarul de drept al terenului din cadrul fondului de vanatoare; hranirea porcilor mistreti nu se efectueaza cum trebuie, hranitoarele sunt amplasate la liziera padurii si in apropierea terenurilor cultivate situate in intravilanul localitatilor; distrugerea fanetelor si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

