Maramureş: Primăria Baia Mare alocă 9 milioane de lei pentru exproprierea Complexului istoric "Minerul" "Exproprierea, inseamna punerea in valoarea a uneia dintre cele mai vechi cladiri de patrimoniu situata in centrul vechi al orasului. (...) Consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare care prevede alocarea unei sume anuale pentru exproprieri in valoare de 35 milioane lei, iar din aceasta suma, 9 milioane lei vor fi directionati pentru plata exproprierii Complexului istoric Minerul. (...) Cladirea trebui sa revina autoritatii locale pentru ca in momentul in care a fost construita, locuitorii de atunci au contribuit financiar la ridicarea cladirii, participand la o subscriptie publica.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

