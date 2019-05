Un ofiter din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mita si trafic de influenta.



Initial, acesta fusese retinut de procurorii DNA, care au cerut instantei arestarea preventiva a acestuia.



Potrivit Tribunalului Maramures, magistratii au dispus arestarea preventiva pe o durata de 30 zile a inculpatului, in varsta de 42 de ani, cu domiciliul in Sighetu Marmatiei. Acesta nu avea antecedente penale.



''Inculpatul, in calitate de ofiter de politie…