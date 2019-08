Stiri pe aceeasi tema

- Cu privire la cercetarile derulate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism in judetul Maramures, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si lipsire de libertate…

- Potrivit DIICOT, procurorii din Maramures și polițiștii fac 8 perchezitii in orasul Viseu de Sus si in comuna Leordina, județul Maramures, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si lipsire…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a dispus joi ca DIICOT – Structura Centrala din Bucuresti sa preia de la DIICOT Craiova dosarul privind uciderea celor doua adolescente la Caracal, fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva si resursele tehnice si umane necesare aflarii adevarului.…

- Este oficial - structura centrala a DIICOT a preluat dosarul crimelor de la Caracal de la DIICOT Craiova."Urmare a comunicatelor din data de 26.07.2019 și 27.07.2019, Biroul de Informare și Relații Publice aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele : Prin ordonanta din 01.08.2019,…

- Urmare a comunicatelor din data de 26.07.2019 și 27.07.2019 (https://diicot.ro/mass-media/2399-comunicat-de-presa-26-07-2019 , https://diicot.ro/mass-media/2400-comunicat-de-presa-27-07-2019 , https://www.diicot.ro/mass-media/2401-comunicat-de-presa2-27-07-2019), Biroul de Informare și Relații Publice…