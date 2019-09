"La rugamintea primarului din Miresu Mare, Ioan Maties, am invitat doi ministri ai Guvernului Romaniei in Maramures, respectiv pe ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea si pe ministrul Apelor, Padurilor si Mediului, Ioan Denes, pentru a vedea la fata locului pagubele produse culturilor de porumb din sudul judetului de catre mistreti. Am prezentat celor doi ministri situatia din teren si propunerile noastre pentru protejarea agricultorilor. Situatia poate fi rezolvata in Parlamentul Romaniei si am primit sprijinul necesar pentru ca, la debutul sesiunii parlamentare…