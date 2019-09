Stiri pe aceeasi tema

- "Sa va spun ce nu ma intreaba sau nu imi cer oamenii: nu imi cer oamenii sa fac autostrazi sau spitale. Vad ca incep oamenii sa inteleaga ce anume vor si care ar fi asteptarile. Cand vine vorba, cineva de alaturi zice: 'nu presedintele face autostrazi'. Ceea ce as vrea tare mult sa se inteleaga cu…

- In acest context, ea a facut un apel la președintele Klaus Iohannis sa lase la o parte jocurile politice și sa renunțe la blocarea guvernului pentru a nu periclita funcționarea instituțiilor statului.De astfel, Mihai Fifor a scris pe pagina sa de Facebook ca in tot acest timp a incercat…

- Singurul lucru pe care nu l-a luat in considerare un tanar, care a sustras o geanta dintr-o masina, a fost ca politistii intervin de fiecare data cand observa ca se comit infractiuni, inclusiv in timpul liber, cand nu poarta uniforma. Pentru un agent de ordine publica din cadrul Politiei orasului Seini,…

- "Rostul USR-PLUS este sa cerem dreptul generatiei urmatoare care nu are nicio legatura nici cu comunismul, nici cu vechea clasa politica. Cerem dreptul acestei generatii sa se implice in salvarea Romaniei, sa se implice politic in schimbarea felului in care se dezvolta aceasta tara. De aceea candidez…

- O minora in varsta de 14 ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de un barbat in varsta de 60 de ani care conducerea un autoturism pe strada Granicerilor din Baia Mare in cursul diminetii de luni, 26 august. “Verificarile politistilor cu privire la accidentul produs pe strada Granicerilor din…

- Ultima cupa de off-road din Maramures a sezonului 2019 se organizeaza pe data de 30, 31 August – 1 Septembrie in comuna Sisesti. Peste 30 de echipe cu masini de teren, din toata tara, se vor strange pentru a participa la ultima competitie de off-road din Maramures, in care concurentii vor strabate trasee…

- UPDATE: COD GALBEN valabil pana la ora 2:30 valabil pentru Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Poienile de Sub Munte, Seini, Tautii-Magheraus, Viseu de Jos, Barsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Stramtura, Repedea, Bocicoiu Mare, Ocna Sugatag, Cicarlau, Budesti, Giulesti, Calinesti, Rozavlea,…

- Premierul Viorica Dancila subliniaza ca nu l-a intrebat pe presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, daca vrea sa isi dea demisia, ci i-a cerut sa faca acest lucru. "Domnul Vulcanescu trebuie sa inteleaga ca acest lucru nu este optional. Este un lucru obligatoriu. Daca dumnealui nu isi da demisia, il voi…