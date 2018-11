Maramures: Majoritatea apelurilor la 112 in luna octombrie au fost false

In luna octombrie a acestui an, majoritatea apelurilor efectuate in Maramures la numarul unic de urgenta 112 au fost false (adica non-urgente), conform unei statistici publicate pe site-ul 112.ro . Astfel, din totalul de 18.175 apeluri, 9.569 au fost false, adica mai mult de jumatate, respectiv 52,65%. In privinta numarului apelurilor, cele mai multe solicitari ale cetatenilor s-au indreptat catre Ambulanta – 6.403 (66,62%) si catre Politie 2.663. Catre ISU-SMURD au fost facute 392 apeluri, iar catre Jandarmerie 183. Vlad HERMAN The post Maramures: Majoritatea apelurilor la 112 in luna octombrie…