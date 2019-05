Stiri pe aceeasi tema

- Tupeu fara margini al viceprimarului Noemi Vida. Dupa ce a bagat mana in borcanul cu miere si i-au trebuit statului roman mai bine de 10 ani ca sa aiba o decizie definitiva a instantei prin care sa o condamne si sub aspectul moral, dar si administrativ, ea fiind obligata sa plece din functie de drept,…

- Viceprimarul baimarean UDMR, Noemi Vida, va fi eliberat din functie. De asemenea, Vida isi pierde si locul in Consiliul Local, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justie a decis sa ii dea castig de cauza Agentiei Nationale de Integritate, in procesul cu Noemi Vida. Viceprimarul UDMR a fost gasit in incompatibilitate…

- ”Sa judecam la rece ceea ce este mai bine de facut. Sa recunoaștem rezultatele alegerilor, fara niciun fel de rezerva. Cum ați vrea sa comentez? Nu cred ca are legatura cu rezultatele alegerilor, probabil ca au fost anumite greșeli, nu trebuie sa cautam vinovații ci trebuie sa gasim soluțiile pentru…

- ”Avem o condamnare pentru abuz in serviciu savarșit de șefii instituției, Floarea Alesu, daca ați urmarit cu atenție și la dumneaei a ramas aceași soluție ca la fond. Urmeaza sa vedem care sunt motivarile. Eu constat ca in mare parte soluția este similara cu opinia minoritara a domnului judecator…

- Unul dintre avocatii lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu a reactionat la scurt timp de la pronuntarea sentintei de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. „Este o condamnare politica. Au vrut sa-l scoata din scena politica si au reusit. Pe viitor ne vom gandi sa vedem daca avem vreo cale…

- Sefii organizatiei PNL Maramures se vor intruni astazi pentru a discuta despre situatia consilierului local Anuta Moldovan din Dragomiresti. Presedintele PNL Maramures a declarat pentru ZiarMM.ro faptul ca se va discuta daca Moldovan mai poate reprezenta comunitatea in cadrul Consiliul Local. Ionel…

- Partidul Oamenilor Liberi are filiala și in Bihor. Deși inca nu și-au stabilit conducerea și nu au un sediu in care sa funcționeze, membrii POL au obiective mari. La proximele alegeri, ei spera sa aiba reprezentativitate in Consiliul Local și in cel Județean. Acest partid este unul…

- Primarul Municipiului Pitești a fost demis, dupa ce a fost gasit incompatibil de Agenția Naționala de Integritate ( ANI ). „In temeiul art 26 din Legea 340/2004 republicata, s-a emis ordin prin care se constata incetarea de drept, inainte de termen, a mandatului de primar, coform legii 176/2010, legii…