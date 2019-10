Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15 octombrie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Negrești Oaș – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 10.00, polițiștii de frontiera au observat, pe direcția localitații…

- Polițiștii de frontiera suceveni au tras mai multe focuri de arma pentru prinderea unui contrabandist de țigari la granița cu Ucraina. Pe 22 septembrie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat o actiune in comun cu autoritațile de frontiera ucrainene…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, un autoturism de teren in care se aflau aproximativ 9.000 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Soferul…

- Ieri, 10 septembrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei a fost declanșata o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari, in zona de competența. Astfel, in jurul orei 18.00, polițiștii de frontiera au observat un grup de persoane care a trecut…

- Politistii din Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din Valea Viseului au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma, atat in plan vertical, cat si in pneurile unui autoturism de teren a carui sofer nu a oprit la somatiile facute de oamenii legii. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cursul serii de ieri,…