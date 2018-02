Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „ Creasta Cocosului „ Maramures, organizeaza in perioada 2- 4 februarie, in incinta salii sportului din Liceul Teoretic „Emil Racovita” din municipiul Baia Mare o expozitie inediata cu animale de casa, eveniment la care copii, dar si parintii acestora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Maramures, circulatia feroviara pe Magistrala 400 s-a reluat in conditii normale. Din cauza imobilizarii pe sine a unui tren de marfa, cu defectiuni tehnice la locomotiva, traficul fusese intrerupt intre localitatile…

- Cat mai putina scoala. Asta isi doresc copiii, parintii lor si profesorii. Cel putin asa reiese din consultarea publica cu privire la structura anului scolar 2018-2019 facuta de Ministerul Educatiei. Concret, respondentii au ales ca vacanta de iarna/primavara sa fie de trei saptamani, nu de una sau…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 68 km/h in zona montana…

- Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgenta la locul indicat pentru a efectua verificari iar…

- Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, cu sediul in Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, judetul Maramures, in temeiul art. 1-7 din Regulamentul Cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile…

- Mai multe incendii au izbucnit in noaptea de sambata spre duminica in Maramureș. Pompierii din Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Mare și Borșa au intervenit pentru stingerea focului și pentru salvarea bunurilor. In jurul orei 2.00 s-a dat alarma cand focul a izbucnit la o cladire situata in spatele…

- Sase luni frumoase, atat a durat, inainte de a se topi, scaunul de ceara al lui Marinel Petreus, la sefia Scolii Populare de Arta “Liviu Borlan”, din Baia Mare. Insa acesta nu a plecat pe usa din dos inainte de a arunca vorbe urate la adresa angajatilor institutiei, despre care a afirmat ca formeaza…

- Copiii, dar si parintii si bunicii sunt asteptati luni la Ziua Portilor Deschise la Teatrul Arlechino. Vor autea patrunde in culise si vor interactiona cu actorii, dar si cu papusile. Intrarea este libera.

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala…

- Salvatorii montani din Poiana Brasov au acționat miercuri seara pentru recuperarea unui grup de minori, surprins de intuneric pe poteca dintre Cabana Lehmann si Pestera de Lapte (bulina albastra). Apelul pentru interventia de evacuare a grupului de copii ramas blocat in zona Peșterii de Lapte din…

- Potrivit unor surse din invatamantul liceal este posibil ca din anul scolar 2018-2019 in municipiul Carei sa nu mai existe clase cu profil filologie. Tot de anul viitor clasele de gimnaziu de limba romana si maghiara de la Liceul Teooretic Carei nu vor mai fi aprobate de catre Inspectoratul Scolar…

- Asociația Crescatorilor de Pasari și Animale Mici de Rasa Gorj va așteapta in perioada 5-7 ianuarie 2018 la „Expoziția județeana de pasari și animale mici de rasa - ediția a III-a". Vizitatorii vor putea vedea peste 200 de pasari de...

- Maine, 29 decembrie 2017, va avea loc un eveniment de prezentare a rezultatelor proiectului ”Strategie de tineret 2018-2030”, implementat anul acesta de catre Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș (FONT MM) și finanțat de Primaria Municipiului Baia Mare. Intalnirea va avea…

- Craciunul este marea sarbatoare a bucuriei, iar elevii claselor V-VIII, de la Școala Gimnaziala Țifești, structura Batinești, au adus bucurie pe chipul unor copii și batrani. Elevii au donat alimente, dulciuri, hainuțe și jucarii unor familii aflate in nevoie. Copiii au fost insoțiți…

- Pentru elevii liceului „Petru Maior” din Gherla, vineri, 22 decembrie, a inceput mult asteptata vacanta de iarna, dupa o saptamana incarcata de evenimente si activitati, in cadrul programului Scoala Altfel. In ultima saptamana de școala, elevii si profesorii au fost implicati in activitati menite sa…

- In luna generozitatii (perioada 1-21.XII.2017), elevii Scolii Gimnaziale "Ion Creanga", Iasi s-au mobilizat exemplar. Sub genericul "Din suflet pentru suflet", elevii – coordonati de cadrele didactice din scoala - au participat la o campanie de colectare de haine si jucarii care au bucurat copiii din…

- Respectand tradiția fiecarui an, Consiliul Județean Maramureș premiaza sportivii care au facut cunoscut numele județului in competițiile naționale, europene sau mondiale, premii acordandu-se și pentru elevii olimpici ai județului. Premierea sportivilor a fost programata pentru ziua de vineri, 22 decembrie…

- Elevii școlilor din Letea Veche și Horgești, județul Bacau, au primit, premergator Craciunului, colinda voluntarilor de la Centrul Regional de Ecologie Bacau. Aceștia, in cadrul celei de a doua ediții a proiectului ”Aripi pentru viitor” s-au perindat prin școlile amintite pentru a vorbi copiilor despre…

- Aproape 200 de elevi din judetele Maramures, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Cluj au participat, la finalul saptamanii trecute, la Baia Mare, la cea de-a XVIII-a editie a Sesiunii interjudetene de referate si comunicari stiintifice la matematica “Fata-n fata cu adevarul”, dedicat ciclurilor gimnazial…

- Exista la romani puterea și ințelepciunea de a se aduna unii cu alții in serile de iarna și a dezgropa obiceiuri, tradiții, valori care ne definesc ca identitate. In liniștea caminului, cu arome de cozonac și miresme de brad, copiii aud de la bunici binecunoscuta Poveste de Craciun. E vremea…

- Mai multe echipaje de pompieri, impreuna cu autospeciale, din judetele Bihor si Maramures sunt asteptate sa ii sprijine pe pompierii satmareni la lichidarea incendiului izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Bucurie mare la liceul romanesc din Gyula, Ungaria, unde a fost inaugurata o sectie de judo. Liceenii din tara vecina au fost initiati pe tatami de 26 de tineri de la un club oradean. Elevii au urmarit demonstratiile cu sufletul la gura. A fost pentru prima oara cand au urmarit pe viu o demonstratie…

- Sub aparența unui eveniment caritabil, organizat de doua asociații de care nu a auzit nimeni, SOS Bambini și Cluj Web Story, Bastionul Croitorilor a fost transformat într-un talcioc, unde se vând haine, mai vechi sau mai noi. Banii strânși din vânzarea bulendrelor se vor duce…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, organizeaza evenimente pentru cei mici. Astfel, copiii sunt așteptați sa-l cunoasca pe Moș Craciun și sa-și testeze creativitatea in cadrul atelierelor de creație special pregatite…

- Sarbatoarea Castanelor, eveniment devenit emblematic pentru Baia Mare, a adus in 2017 un denunt penal. Membrii USR Maramures au denuntat la DNA modul in care s-a desfasurat licitatia pentru organizarea spectacolelor.

- Opt elevi din Timișoara sunt printre cei mai tari din lume in programarea roboților, dar nu pot concura cu alții de varsta lor, pentru ca Ministerul Educației nu le aloca banii necesari unei deplasari in Statele Unite. Ei s-au calificat in finala concursului ”Zero Robotics”, cea mai importanta competiție…

- In cadrul campaniei umanitare „Fii și tu Moș Craciun! Doneaza și fa o bucurie de Sarbatori!”, la care au aderat trei unitați de invațamant din Barlad, elevii vor confecționa felicitari și ornamente pe care le vor vinde, iar cu banii stranși vor cumpara dulciuri pentru cateva zeci de copii defavorizați…

- Printre consilierii prim-vicepresedintelui ASF Wlassopol se numara si Monica Misa, sotia ministrului finantelor, Ionut Misa. Tot in ASF lucreaza si sotia lui Wlassopol, potrivit declaratiei de avere postate pe site-ul institutiei. De asemenea, impreuna cu Ioana Cazacu, care pana la numirea in fruntea…

- Vremea a fost apropiata ca valori de termice de normalul acestei perioade, a nins slab pe arii extinse. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 50 km/h. La munte și local in zona joasa a fost semnalata ceața. Temperaturile inregistrate au avut valori…

- Odata cu aparitia sezonului rece au inceput sa se inmulteasca incendiile la acoperisuri si cosuri de fum. Pentru evitarea unor situatii neplacute, inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Maramures vin in sprijinul cetatenilor cu urmatoarele masuri de prevenire: – curatati periodic cosurile de fum…

- Baia Mare, Piata Cetatii, ora 10 a unei zile obisnuite. E pauza si elevii de la Scoala Gimnaziala „Petre Dulfu” sunt in curte. Sau asa ar trebui sa fie. Mai putin pentru un grup de cinci elevi care au urcat peste poarta si gardul inalt de peste 3 metri, cu intentia de a parasi incinta. Un participant…

- Basescu: Copiii din Republica Moldova au cantat ”Treceti, batalioane romane, Carpatii!” in satul natal al lui Igor Dodon. Liderul PMP a postat pe pagina de Facebook o inregistrare video dintr-o școala din Republica Moldova, in care elevii interpreteaza cantece patriotice. ”Pentru cei care nu cred in…

- Este vorba despre o actiune organizata de Teatrul Tudor Vianu la sfarsitul saptamanii viitoare, mai exact sambata, 9 decembrie, cand copiii din Giurgiu sunt asteptati pe platoul din fata teatrului sa impodobeasca bradul de Craciun, iar de la actiune nu va lipsi Mos Craciun. Pana atunci, insa, continua…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza astazi, incepand cu ora 12.00, un eveniment dedicat Zilei Naționale a Romaniei, intitulat „Creștinism și spirit de Unire”. Acesta va avea loc la Secția pentru copii și tineret „Oana Diana Renea” și se desfașoara in poarteneriat cu Școala Gimnaziala…

- Elevii voluntari ai Scolii Gimnaziale Alexandru Vlahuta din Focsani au donat fructe copiilor din Centrul Comunitar de Servicii pentru Copiii cu Dizabilitati Focsani, precum si unei clase de elevi din cadrul CSEI Elena Doamna. Ei au fost insoțiți de directorul unitații de invațamant, Valy Țiganuș, de…

- Cateva scoli din Maramures au ajuns sa aiba datorii de sute de mii de lei catre bugetul local. O legislatie contradictorie si un proces pierdut in instanta au adus cele cateva scoli in aceasta situatie, iar cea mai grava situatie se inregistreaza la Liceul „Emil Racovita“ din Baia Mare care a ajuns…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca a analizat factorii care au generat scumpirea oualor, considerand ca nu este normal ca oul achizitionat cu 50 de bani la poarta fermei sa ajunga pe raftul magazinelor la un pret dublu, de circa un leu. Oficialul subliniaza insa ca in unele magazine,…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala…

- UMANITAR…Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui organizeaza in perioada 20-25 noiembrie 2017 o campanie sociala de sprijinire a copiilor aflati in dificultate. Comapania sociala “Saptamana legumelor si fructelor” implica strangerea de legume si fructe de catre elevii voluntari si donarea lor familiilor aflate…

- Sanatatea copiilor este o prioritate si trebuie sa acordam o mai mare atentie problemelor generate de gentile mult prea grele pe care trebuie sa le duca zilnic la scoala. Deputatul liberal de Maramures, dr. Viorica Chereches a semnalat recent aceasta problema in plenul Camerei Deputatilor printr-o declaratie…

- Elevii care au reprezentat Salajul la Concursul Interjudetean de Matematica “Argument”, ce a avut loc in perioada 10-11 noiembrie 2017, la Baia Mare, a obtinute rezultate notabile. Astfel, Cotor Andrei și Cipleu Iulia, clasa a IX–a (profesor indrumator Lucaciu Simona), au obținut fiecare Mențiune speciala.…

- Marti, 14 noiembrie, au avut loc trei evenimente rutiere in municipiul Baia Mare pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, neacordarii de prioritate pietonilor si neadaptarii vitezei la conditiile meteo. Trei persoane au suferit leziuni, doua dintre acestea fiind internate pentru acordarea de ingrijiri…

- Aseara la ora 20.45 pe DN18 in localitatea Baia Sprie, a avut loc un accident de circulatie deosebit de grav. O femeie in varsta de 58 de ani care traversa strada regulamentar pe trecerea pentru pietoni semnalizata prin indicatoare si marcaj rutier, a fost lovita de un autoturism care circula spre municipiul…

- 30 de elevi ai Liceului ”Emil Racovița” au fost oaspeții Instituției Prefectului – județul Vaslui. Elevii clasei a XII-a A de la Liceul ”Emil Racovița” Vaslui au ținut sa petreaca o ora alaturi de subprefectul Mircea Gologan. Ei au dorit sa afle care sunt principalele activitați desfașurate la Instituția…

- Comunitatea targovișteana se va bucura, in luna noiembrie a acestui an, de 4 evenimente cultural-artistice deosebite, oferite de catre elevii Post-ul Targoviștenii sunt așteptați la vernisaje de pictura și concerte susținute de elevii Liceului de Arte! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- UTIL… Proiectul “Educatie juridica in scoli”, organizat de Asociatia Studentilor la Drept (ASD) a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, a continuat si in acest an in Vaslui. Voluntarii EdJust s-au intalnit, zilele trecute, cu elevii claselor a XI-a si a XII-a de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”.…