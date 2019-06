'Avem peste 4.000 de hectare plantate cu grau, indeosebi in zona de ses a judetului, iar evolutia culturii pare a fi pozitiva, desi in ultimele saptamani a plouat destul de des. (...) Ne-a ingrijorat abundenta apei retinuta la nivelul solului, dar temperaturile ridicate venite in urma furtunilor au facut ca absorbtia apei sa fie rapida fara a fi afectata radacina plantei. Speram intr-o evolutie agro-meteorologica favorabila, iar la inceputul lunii august sa incepem recoltarea graului', a spus Vasile Popan.

Potrivit acestuia, graul care va fi recoltat in luna august ar putea fi intrebuintat…