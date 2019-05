Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Dan Buca, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures: “Copac prabusit pe DN 1 C in zona ”Doua Veverite”. Se circula pe un singur sens. S-au deplasat pentru interventie la fata locului angajati de la sectia de drumuri nationale Baia Mare si CLSU Satulung”. O furtuna de proportii a avut loc in cursul…

- Joi dimineata, in jurul orei 09.10, politistii au intervenit la un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. Verificarile efectuate au relevat ca un clujean, in varsta de 43 de ani, care conducea pe directia Dej – Baia Mare, a incercat sa depaseasca patru autovehicule si a intrat in coliziune…

- Drama fara margini in județul Maramureș, dupa slujba de Inviere. Bunica unuia dintre preoții satului Remeți pe Someș a murit, dupa ce casa ei a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au fost alertați duminica dimineața, in jurul orei 6, sa intervina in localitatea Remeți pe Someș, dupa ce o bucatarie de…

- Patcaș Rareș Danuț – CNAM Dej (prof. coordonator Adrian Pintea) Cei mai buni elevi la disciplinele matematica și informatica din județul Cluj au participat, in perioada 5-7 aprilie 2019, la Concursul interjudețean de matematica și informatica „Grigore Moisil” care s-a desfașurat la Baia Mare, in județul…

- Unele studii arata ca oboseala la volan este la fel de grava precum condusul sub influenta alcoolului. Oboseala se manifesta in mai multe etape: in prima faza se instaleaza neatentia, dupa care incep sa ne fie afectate abilitatile cognitive, ochii ne joaca feste si timpul de reactie scade. Apoi, dupa…

- Reprezentanții IPJ spun ca marfa nu a fost asigurata corespunzator, motiv pentru care mai multe lazi cu sticle de bere s-au împraștiat pe carosabil. Circulația este îngreunata, circulându-se pe o singura banda. Din fericire, lazile nu au cazut pe alta mașina în deplasare,…

- Un tren accelerat a deraiat, aseara, in comuna Cosbuc din judetul Bistrita-Nasaud, la trecerea la nivel cu DN 17. Un numar de 20 de calatori au fost preluati cu microbuze si dusi in Beclean și Dej. De pe sine au sarit locomotiva si primul vagon, incidentul avand loc chiar la trecerea peste DN 17, care…