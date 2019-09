Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș s-a autosesizat in regim de urgența și a demarat cercetarea administrativa cu privire la situația persoanelor cu dizabilitați de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmației, urmare a situației…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Salaj face verificari in cazul copiilor pusi sa faca matanii la activitatile unei asociatii de caritate din judet, in urma unei inregistrari aparute in spatiul public, in care mai multi minori fac matanii si saruta pamantul, sub…

- Detalii noi din dosarul copiilor straini, tinuti captivi intr-un asa-zis centru de reeducare din Vișeu de Sus. Vezi cum explica DGASPC Maramureș…. Cu privire la cercetarile derulate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism in județul Maramureș, intr-o cauza vizand destructurarea…

- LIPOVA. Situatie dramatica pentru tatal a doua copile din orasul Lipova. Insotit de una dintre ele – Meli, in varsta de 7 ani –, barbatul a venit la redactia Jurnal aradean/ Aradon pentru a se plange ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arad vrea sa ii ia fetele.…

- Un nou centru de recuperare pentru copiii cu handicap a fost inaugurat vineri, in municipiul Sfantu Gheorghe, in urma unui parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna si Fundatia Sera Romania. Sefa DGASPC, Vass Maria, a declarat ca centrul va oferi…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad anunta ca Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilitați, aflat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, va fi inchis. „La nivel național, prioritatea in domeniul protecției drepturilor copilului este inchiderea…

- Psihologi de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba și asistenți sociali au fost prezenți miercuri la Rachita, la patru zile dupa inundațiile din localitate, pentru a oferi consiliere persoanelor afectate de dezastrul natural. Le-au informat despre reacțiile emoționale…