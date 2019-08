Stiri pe aceeasi tema

- Seful ISU Maramures, Pavel Baltaru, a declarat ca vor verifica traseul mocaniței dn Vișeu dupa deraierile care au avut loc recent.”In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta din cadrul Prefecturii Maramures se constituie, luni, o comisie mixta de control formata din reprezentantii…

- Control la societatea din Viseu de Sus care administreaza trenul turistic Mocanita, de pe Valea Vaserului, in urma deraierilor inregistrate in ultima period. In urma cu mai bine de o saptamana, 12 persoane au fost ranite. Pe 10 august, locomotiva Mocanitei a deraiat pe Valea Vaserului, in judetul Maramures,…

- Din primele informatii nu ar fi persoane accidentate. Potrivit directorului Salvamont Maramures, deraierea s-a produs la km 8 al liniei ferate cu ecartament îngust si a fost anuntata la numarul 112. "Actiune în desfasurare Salvamont Maramures... Valea Vaserului traseul…

