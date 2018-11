Stiri pe aceeasi tema

- Deciziile Guvernului din ultimii ani de a majora salariile din sectorul bugetar si ajutoarele sociale, nu au incurajat oamenii sa munceasca si au adancit criza de pe piata fortei de munca din Romania, a spus Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, membra a CDR.

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), se arata intr-un studiu de specialitate. Mai rau decat noi sta doar Bulgaria, care pierde...

- Una dintre cele mai grave probleme din Romania este dispariția forței de munca. Ea inchide mici fabrici, ferme zootehnice, baga in faliment firme de construcții. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca deficitul de muncitori din sectorul privat poate fi redus inclusiv cu persoane…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) a anuntat miercuri ca, pentru prima data din 2015 pana in prezent, de cand realizeaza un chestionar in randul membrilor sai, majoritatea respondentilor a declarat ca Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate.…

- Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate, potrivit indicelui perceptiei membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri realizat in septembrie 2018. "Pentru prima dată, din 2015, de când FIC realizează…

- Incepand cu data de 24 septembrie 2018 au intrat in vigoare dispozitiile H.G. nr. 723/2018, care modifica si completeaza Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, anunta ITM Maramures. Actul normativ stabileste…

- Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, dupa cum a recunoscut recent chiar ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, lucru care, in opinia analistilor economici, se rasfrange puternic asupra economiei Romaniei si in special a fondurilor de pensii publice.