Maramureş: Crescătorii de oi ar putea distruge cantităţi mari de lână deoarece nu au cumpărători "Situatia pare a fi fara iesire, nimeni, nicio firma din Transilvania nu doreste sa achizitioneze lana noastra. (...) Numai in primavara aceasta, crescatorii de oi au mai strans acasa cateva sute de kilograme de lana, plus lana adunata din anii trecuti. De-a lungul anilor am tot incercat sa valorificam lana pe piata locala, regionala, prin unele firme din domeniul constructiilor de case sau blocuri, insa incercarea noastra n-a avut succes. Cateva firme ne-au dat speranta ca ar putea cumpara lana, dar au revenit si ne-au spus ca e prea complicat si vor utiliza alte tehnologii pentru izolarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

