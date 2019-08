Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni germani si colaboratorii lor romani au fost arestati preventiv in dosarul „adolescentilor problema” din Germania. Copiii erau adusi in Maramures, tinuti in conditii cumplite si obligati sa faca munci grele.

- Liderii gruparii din Maramures, care aduceau tineri germani in Romania pentru "reeducare", au avut complici in randul autoritatilor locale, respectiv in politie, primarie si asistenta sociala, care ii anuntau atunci cand se faceau controale, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Procurorii DIICOT…

- Procurorii romani de la Crima Organizata au date conform carora programul de reeducare derulat de doi cetateni germani in Viseu de Sus si finantat de statul german este doar un paravan in spatele caruia s-au comis infractiuni. Acuzatii similare au fost aduse inca din 2006, cand publicatia „Der Spiegel“…

- Procurorii DIICOT au retinut patru persoane, printre care se afla si un cetatean german, in dosarul in care o grupare este acuzata ca a obligat tineri germani sa execute munci epuizante in gospodariile unor localnici, sub pretextul unui asa-zis "program de reeducare". Potrivit unor oficiali din DIICOT,…

- Procurorii DIICOT au descoperit pana acum patru victime in cazul de sclavie intr-un centru din Maramures, au dezvaluit surse judiciare pentru G4Media.ro. Printre marturiile de la dosar este si cea a unui tanar care povesteste cum era obligat sa dea de mancare la vaci, oi si porci, sa le faca curat animalelor,…

- Procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiterii de politie judiciare din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca au efectuat marți, 27 august 2019, un numar de 8 perchezitii domiciliare…

- Procurorii DIICOT efectueaza marti opt perchezitii domiciliare pe raza orasului Viseu de Sus si a comunei Leordina din judetul Maramures, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt acuzate ca au tinut in sclavie tineri germani cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, pe care i-au pus sa execute munci…

- Mai mulți copii și adolescenți de naționalitate germana, cu varste cuprinse intre 12 și 18 ani, au fost abuzati si tinuti in sclavie, in Maramures, de catre un grup infracțional care pretindea ca ii ajuta. Cateva dintre victime au incercat sa se sinucida.