- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 6.400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Azi dimineața, in jurul orei 02.00, la nivelul Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, cantitatea de 5.430 pachete cu tigari in valoare de aproximativ 60.000 lei. In unul din cazuri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu țigari, cantitatea de 10.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 117.000 lei. In data de 05.12.2018,…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat un cetațean din Myanmar, solicitant de azil in Romania, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ucraina. In data de 30 noiembrie, in jurul orei 21.30, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control la frontiera de stat, polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus au identificat in trafic un autoturism marca BMW 520D ce figureaza ca fiind cautat de catre autoritatile din Marea Britanie. Autoturismul era condus de catre Ioan I., in varsta de 23 de ani, domiciliat pe raza judetului…

- BRACONAJ…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat doi barbati in timp ce desfasurau activitati de pescuit comercial cu ajutorul unei unelte interzise de lege cu ajutorul careia au capturat 432 pesti (puiet) sub dimensiunile minime legale. Astfel, in data…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Maramureș, condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. Astazi, 11 octombrie, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…