- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Aseara la ora 21.23, pe strada Vasile Lucaciu din municipiul Baia Mare a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Din cercetarile efectuate de politisti s-a stabilit ca o tanara de 26 de ani din Baia Sprie, care conducea…

- UPDATE – SAJ Maramures: “Fetita de 7 ani fost preluata de un echipaj EPA SMURD la 18.09 si dusa la CPU Viseu, a primit tratamentul necesar pentru plaga prin impuscare laba piciorului drept. A fost preluata de un echipaj tip B si va fi transportata la UPU Spitalul Judetean de Urgenta Baaia Mare insotita…

- Descoperire socanta in municipiul Sighetu Marmatiei, in cursul zilei de joi, 20 iunie. Cadavrul unui barbat in varsta de 55 ani a fost gasit in apropierea intersectiei strazii Plevnei cu strada Mihai Viteazu. “Azi, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati ca in apropierea intersectiei strazii…