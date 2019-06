Stiri pe aceeasi tema

- Codul portocaliu de ploi valabil in Maramureș s-a facut simțit la Cavnic. A plouat torențial timp de cateva zeci de minute, suficient ca centrul orașului sa fie acoperit de ape. Louitorii orașului spun ca nu au vazut de multa vreme așa potop. Source

- 'Actiune incheiata cu succes! Persoana ratacita a fost gasita, dupa aproximativ doua ore de cautari, cazuta intr-o rapa fara a avea insa afectiuni medicale grave' a spus Dan Benga. Potrivit acestuia, salvarea persoanei a fost posibila datorita interventiei echipelor Salvamont din Baia Mare,…

- In mai multe zone din Romania oamenii sunt martorii unui fenomen aparent bizar: masinile merg la deal fara a fi pornite. Unul din cele mai cunoscute astfel de locuri este in Maramures, pe un drum care leaga localitatile Cavnic si Ocna Sugatag. Specialistii au o explicatie pentru acest fenomen.

- UPDATE: A fost atinsa cota de atentie pe raul Firiza la statia hidrometrica Firiza, dar si pe raul Cavnic la statia hidrometrica Copalnic. In cursul diminetii de marti, 21 mai, a fost atinsa cota de atentie pe raul Viseu la statia hidrometrica Poiana Borsa, respectiv pe raul Iza la statia hidrometrica…

- In cursul diminetii de marti, 21 mai, a fost atinsa cota de atentie pe raul Viseu la statia hidrometrica Poiana Borsa, respectiv pe raul Iza la statia hidrometrica de la Sacel. Toate unitatile administrativ-teritoriale din judet sunt alimentate cu energie electrica. Sunt pregatite echipe de interventie…

- La inceputul lunii mai, iarna s-a intors in judetul Maramures. Daca in zonele mai joase, ploaia a avut caracter de aversa, la munte ninsoarea s-a depus pe carosabil. A nins la Cavnic, Borsa, in Pasul Gutai, dar si in Pasul Prislop.

- In urma cu cateva saptamani, ministrul Economiei, Nicolae Badalau, anunta intentia ministerului de a redeschide unele perimetre miniere din zona Maramures. Acesta vorbea si de existenta a trei licente de exploatare; „Mai am Remin Baia Mare, trei perimetre la care am licenta, studii de fezabilitate,…

- FOTO – Arhiva Miercuri dimineața, in jurul orei 06:45, polițiștii din cadrul Poliției Baia Sprie au fost sesizați ca in localitatea Șurdești, județul Maramureș, pe un camp, a fost gasita o persoana decedata. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca este vorba despre un barbat in varsta de 55 de ani.…