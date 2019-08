Maramures: 12 turisti raniti usor dupa ce locomotiva trenului Mocanita a deraiat

Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva mocanitei de la Viseu, judetul Maramures, a deraiat, sambata, fiind raniti usor sase turisti care primesc ingrijiri la fata locului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Maramures, Oana Gonczi, in mocanita se aflau 200 de turisti, iar sase dintre acestia au fost raniti usor. La fata locului…

- Locomotiva trenului "Mocanita", care transporta turistii pe defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramuresului, a deraiat, sambata. Cel putin sase persoane din cele 200 care se aflu in tren au fost ranite usor, potrivit ISU Maramureș. La locul accidentului au fost trimise trei echipaje de interventie…

