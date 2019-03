Stiri pe aceeasi tema

- Conform cotidianului argentinian „Clarin", Diego Armando Maradona (58 de ani) ar avea 3 copii, nerecunoscuți inca, in Cuba. Avocatul jucatorului, Matias Morla, a declarat pentru aceeași sursa: „Diego ar avea 3 copii in Cuba. O sa-i recunoasca oficial dupa testul ADN. Ar fi de la trei femei diferite".…

- In perioada 2 – 7 aprilie 2019, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Sucursala Aiud va organiza un program gratuit de screening medical pentru persoane adulte și copii din municipiul Aiud și din localitațile aparținatoare. Acest program de screening cuprinde urmatoarele evaluari medicale:…

- Impresara Anamaria Prodan a recunoscut la GSP LIVE ca i-au fost oferiți bani negri pentru un transfer in Romania, dar a refuzat gandindu-se la familie. „Mi s-au oferit bani negri la un transfer in Romania, dar mi-a fost foarte frica. Mi-e frica pentru copii, ca n-ar avea cine sa aiba grija de ei. Daca…

- O plangere penala pentru vatamare corporala din culpa va fi depusa in cazul fetiței de 11 ani din Sinaia care a ajuns in stare grava la Brașov. Copila a eliminat un tifon, uitat, cel mai probabil, in corpul ei in urma cu un an dupa ce a fost operata de apendicita. Reprezentantul legal al parinților…

- Cristi Pulhac iși aduce aminte de perioada petrecuta la Dinamo, unde l-a avut antrenor pe Ioan Andone. Recunoaște ca avea probleme in cantonamente, cel puțin pana se obișnuia cu programul spartan impus de antrenor. „Noi aveam cantonamente foarte grele, cu patru antrenamente pe zi. Am prins asa cu Ioan…

- Fostul international argentinian Diego Maradona a fost supus, sambata, unei interventii chirurgicale pentru o hemoragie la stomac. Operatia s-a desfasurat fara probleme, a anuntat avocatul lui Maradona, potrivit Reuters, informeaza News.ro. Maradona, in varsta de 58 de ani, a descoperit ...

- Operatia facuta pentru stoparea sangerarii cauzate de o hernie, nu a fost complicata, dar a avut ca scop rezolvarea "neplacerilor" cauzate de problema. "Procedura chirurgicala a lui Diego Maradona s-a incheiat. Slava Domnului, totul a mers perfect", a notat pe Twitter avocatul argentinianului, Matias…

- Atacantul argentinian Gonzalo Higuain, imprumutat la AC Milan de Juventus Torino, a ajuns la un acord cu Chelsea si va deveni in curand fotbalistul gruparii londoneze, a informat presa britanica. Higuain il va reintalni la Chelsea pe fostul sau antrenor Maurizo Sarri, sub bagheta caruia s-a pregatit…