- Diego Maradona, fostul fotbalist argentinian, a stat vineri mai multe ore in spital, dupa ce a fost diagnosticat cu o hemoragie digestiva. Acesta a mers la un spital din Buenos Aires pentru un control medical....

- Fostul jucator de fotbal Diego Armando Maradona a fost externat din spital, dupa ce a fost internat in urma unei hemoragii gastrice. Fiica lui spune ca medicii i-au descoperit problema in timpul unui control de rutina. Din fericire, problema nu este grava. Astfel, legenda fotbalului mondial a parasit…

- Adelina Pestrițu a ajuns cu fetița acasa dupa ce și-a petrecut Revelionul in spital din cauza problemelor de sanatate ale micuței. Adelina Pestrițu a trecut prin momente neplacute chiar inainte de Revelion 2019.Aceasta a marturisit ca fiica sa, Zenaida, a avut probleme de sanatate și a trebuit sa…

- A trecut prin momente cumplite si s-a aflat la un pas de moarte! Acum, Florin Busuioc poate spune ca a renascut dupa ce a suferit un infarct, chiar pe scena, la Craiova. Dupa ce a scapat cu bine de aceasta cumpana si a fost externat, au aparut rapid si primele imagini. Florin Busuioc a fost externat…

- Glenn Hoddle, fost international englez si fost selectioner al Angliei, care a fost spitalizat in stare grava, in octombrie, chiar de ziua sa, si apoi a fost operat, a fost externat din spitalul londonez St Bartholomew’s si acum se recupereaza acasa, relateaza bbc.com, informeaza News.ro.Potrivit…

- Vesti bune despre Florin Busuioc. Medicii au decis ca acesta este in afara oricarui pericol, astfel ca va fi externat din spital. Prezentatorul tv a suferit un infarct in urma cu o saptamana, in timp ce se afla pe scena de teatru din Craiova. Dupa primul atac de cord, in urma caruia a fost resuscitat,…

- Anamaria Prodan a primit o veste mare! Are toate motivele sE se bucure de reuxitele familiei sale xi sE fie cea mai mandrE mamE. Fiica ei cea micE, Sarah, a dezvEluit pe retelele de socializare unde urmeazE sE joace.

- Danniella Westbrook a aflat in urma cu puțin timp ca sufera de cancer. Daca la inceput actrița era foarte pozitiva și declara ca nu iși dorește sa moara, acum se gandește din ce in ce mai mult la sfarșit.