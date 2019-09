Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor de politie rutiera municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DN 2 (E85), in zona localitații Maracineni, județul Buzau, dupa un accident in care au fost implicate patru mașini. Traficul rutier este oprit, potrivit Mediafax.Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN2 (E85) Buzau…

- Sambata dimineata, Valea Oltului a fost din nou scena a doua accidente rutiere grave, petrecute, de aceasta data, in aceeasi localitate, din judetul Valcea, la aproximativ jumatate de kilometru departare unul de celalalt, avand aceeasi cauza: depasirea. Sase oameni au ajuns in spital in urma acestor…

- Este a doua autoutilitara care arde complet, in ultimele 48 de ore. S-a intamplat in satul Capațanești din comuna Maracineni, pe strada Bivol. Autoutilitara era parcata in fața porții proprietarului. Omul incerca sa repare mașina cu care iși caștiga painea carand marfa, in momentul in care o scanteie…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor de politie rutiera municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea…

- Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca incepand de luna aceasta vor fi reluate lucrarile de asfaltare a strazilor din localitate, urmand ca pana la finele anului sa fie asfaltate toate. „Vreau sa anunț locuitorii comunei Golești ca vor reincepe lucrarile de asfaltare a strazilor din localitate.…

- Conduceau cu viteza excesiva! Șoferița de 41 de ani din Pitești, surprinsa de RADAR. In ultimele 24 de ore, politistii argeșeni au dat 199 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 60.000 de lei, au reținut in vederea suspendarii dreptului de circulație 25 de permise de conducere și au…

- Ieri politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au depistat un barbat, in varsta de 45 de ani, din orasul Navodari, judetul Constanta, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza comunei Micesti.Pana aici toate bune si frumoase numai ca aparatul radar l a inregsitrat cu viteza de 136 km h, adica…