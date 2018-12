Stiri pe aceeasi tema

- Opt perechi de studenți de la diferite Universitați au concurat aseara pentru titlul de „Miss și Mister Boboc 2018”. Studenții au avut de infruntat trei probe, la care au dat dovada de ingeniozitate, creativitate și talent. „ Perechea numarul șase, USM, Vlada și Evghenii .

- ATLETI…Vineri, 23 noiembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor a avut loc Balul Bobocilor organizat de Liceul cu Program Sportiv Vaslui. Cei mai frumosi elevi de clasa a IX-a, in total 7 echipe, au trecut prin mai multe probe, dintre care una surpriza care le-a pus la incercare echilibrul si puterea…

- Dintotdeauna, un post in sectorul public a fost vazut drept un loc caldut si sigur, unul care, desi nu mereu bine remunerat, era perfect pentru un trai linistit, cu lucru putin si stres minim. De cand salariile din sistem au luat-o razna, a lucra la stat a devenit pentru multi un scop in viata. Antreprenori…

- Campionul mondial WWE, Roman Reigns, in varsta de 33 de ani, a șocat pe toata lumea atunci cand a recunoscut in direct, la finalul unui meci, ca lupta cu leucemia de 12 ani. Acesta a ținut sa precizeze ca, o perioada, nu va mai urca in ring. Roman a fost forțat sa renunțe la centura de aur in fața…

- ASIA EXPRESS. Noua perechi de vedete vor pleca in India și Sri Lanka sa traiasca aventura vieții lor. Vedetele care participa la cel de-al doilea sezon Asia Express: Claudia și Paula Pavel, Ana Morodan, CRBL, Anca Sigartau cu fiul, Cosmin Seleși cu Șerban Copoț, Iuliana Luciu cu Margherita de la…

- Despre piața Forex se cunosc cateva lucruri și avem deja platforme de tranzacționare, companii profesioniste de brokering și traderi de succes care au ințeles cum funcționeaza una dintre cele mai lichide, mai dinamice, dar și mai volatile piețe de tranzacții din lume. Daca pana nu demult piața Forex…

- "Voi participa la Referendum! Voi vota DA!", anunta ministrul pe contul de Facebook. El argumenteaza ca "avem nevoie de copii sanatosi si frumosi, iar copiii au nevoie si de mama si de tata". Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 6 si 7 octombrie. Intrebarea adresata…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati se alatura proiectului Let’s do it, Romania! sprijinind organizarea, pe teritoriul Romaniei, a Zilei de Curatenie Globala – World Cleanup Day, pe 15 septembrie 2018.