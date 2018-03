Stiri pe aceeasi tema

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…

- Anca de la Exatlon a avut o confruntare in direct cu fostul ei coleg de echipa și rival Radu. Anca și Radu au avut mai multe dispute in timp ce faceau ambii parte din echipa „Razboinicilor” de la Exatlon. „M-am bucurat enorm cand a plecat. Nu-l mai suportam sa-l vad. Locul lui Radu clar nu […] The post…

- Cabral a luat foc dupa ce a vazut o inregistrare devenita virala in care un tanar este injurat și agresat de doi dintre controlorii care l-ar fi prins fara bilet. Cand a vazut ca lucrurile iau o intorsatura agresiva, barbatul a scos telefonul mobil și a filmat intreaga scena. Carismaticul prezentator…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Claudiu Gorgan este un maratonist pe care judetul Satu Mare nu a putut sa il tina acasa, din lipsa de infrastructura sportiva si conditii pentru atletii iesiti din juniorat, astfel ca el si-a cautat, de-a lungul timpului, cluburi din Romania si Italia pentru care sa alerge. Acum alearga sub tutela unui…

- Veste șocanta din Italia! Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM, anunța Digi Sport.Fundașul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil…

- Liderul la zi din Serie A, Napoli, va primi in aceasta seara de la ora 21:45 intr-un meci transmis in direct de Digi Sport vizita formației AS Roma. Duelul dintre cele doua echipe se anunța a fi foarte interesant avand in vedere situația in care cele doua se afla. Eliminata din Europa League de RB […]…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Tanara de 30 de ani care a fost gasita moarta intr-un autocar in Italia se numeste Andreea Irina Mailat. Femeia este mama a trei copii si plecase in Italia pentru a munci pentru familia sa.

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- O familie de romani din Italia este devastata de durere. Fiica acestora in varsta de 24 de ani a disparut de acasa și nimeni nu știe ce s-a intamplat. Deși au fost sesizate autoritațile, romanii spun ca nu s-a facut nimic pentru gasirea fetei disparute.

- Irma, 93 de ani, este din orașul Noventa Vicentina și va oferi, alaturi de fiica ei, ajutor umanitar într-un orfelinat din Kenya. ”Ea e bunica mea. O ”tinerica” de 93 de ani care va pleca în seara asta spre Kenya. Nu în satul turistic,…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- Durere fara margini pentru o familie originara din Suceava, care locuia de mai mulți ani in Italia. Petru Pinticanu, un tanar de 28 de ani, a murit la spitalul din Napoli. Barbatul fusese gasit inconștient pe o strada din Caserta, iar dupa cinci zile pe care le-a petrecut in spital, sucevanul a decedat.…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…

- Antonia a rupt o bucata din slime-ul facut de Maya si a pus-o in nas, apoi s-a prefacut ca stranuta, scrie spynews.ro. Intregul filmulet ar putea fi catalogat ca un gest scarbos, mai ales ca materialul respectiv poate fi usor confundat cu secretia nazala. "Lucruri pe care pot sa le fac cu slime-ul…

- O mamica cu trei copii si o americanca aflati, joi, intr-o vizita la Gradina Zoologica din Oradea au fost inchisi, din greseala, de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de program. Incidentul a fost relatat pe Facebook de tanara mamica, pe care o cheama Catalina. „Visul oricarui…

- Antonia e una dintre artistele care nu se teme sa se puna singura in situații destul de neplacute, poate chiar rușinoase, din punctul de vedere al unor specialiști. Aflata in Italia la fiica ei, vedeta s-a filmat in timp ce se juca cu Maya, insa, la un moment dat i-a venit o idee și a […] The post A…

- Elena Basescu și Catalin Tomata vor avea o fetița. Fiica fostului președinte al Romaniei mai are doi copii, Sofia și Traian, din casnicia cu Syda. EBA este in luna a șasea, astfel ca, aceasta urmeaza sa nasca in luna iunie. Potrivit unor surse, Elena Basescu ar urma sa aduca pe lume o fetita. In urma…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony...

- Un scandal intre o mama si o fiica a avut loc in direct la "Acces direct", iar prezentatoarea Simona Gherghe a intrerupt emisiunea. Antoaneta sustine ca fiica ei, Adriana, s-ar prostitua si ca aceasta si-a abandonat copilul de doi ani.

- Dupa ce ar fi facut naveta, timp de aproape 10 ani, intre familia ei și alți barbați, femeia se pare ca s-a stabilit in Italia, iar de doi ani și jumatate, cele doua copilițe nu au mai vazut chipul femeii care le-a purtat in pantece 9 luni. Dar nici cand era acasa, Raluca nu ar fi fost o mama prea buna,…

- Adriana Bahmuteanu i-a adresat cuvinte grele lui Cornel Gales la emisiunea "Xtra Night Show". Prezentatoarea TV i-a spus acestuia ca s-a intalnit cu fiica lui si ca nu a recunoscut-o si l-a intrebat daca s-a casatorit cu Ileana Ciuculete pentru bani.

- Amalia Enache a trait momente cumplite pe care mamele le inteleg cel mai bine. Fiica ei a fost in centrul unei situatii destul de tensionata, iar prezentatoarea TV s-a comportat exemplar in fata persoanelor implicate. Dupa ce si-a revenit din soc, vedeta le-a impartasit fanilor patania traita. Acestia…

- Florin Busuioc, indragitul prezentator al știrilor meteo, este cunoscut pentru simțul umorului extrem de dezvoltat și nu se sfiește niciun moment sa faca glumițe chiar și in direct. Este și cazul unui astfel de amuzament petrecut chiar intr-o dimineata, in timp ce urma sa prezinte starea vremeii, Busu…

- Cateva sute de oameni au participat la comemorarea fotbalistului Michael Klein, de la moartea caruia s-au implinit 25 de ani. In memoria sportivului emblematic al echipei Corvinul Hunedoara a fost ridicata o statuie.

- Alina Radi se simte implinita si isi doreste cu ardoare inelul din partea partenerului sau. Nu doar ca a spus acest lucru in direct, in emisiunea "Agentia VIP", dar frumoasa blondina a si povestit un episod din viata ei, in care a stat despartita, teritorial, de Radu. „Radu, sa pregatesti…

- Un tanar din judetul Galati care in 2016 a lovit mortal cu masina doi copii in varsta de 8 si 9 ani si a parasit locul accidentului, ulterior fugind in Italia, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, dar si pentru furt de lemn, potrivit unor surse din randul anchetatorilor.…

- Tanarul care a lovit mortal cu mașina doi copii in 2016 pe un drum din județul Galați, iar ulterior a fugit in Italia, fiind prins de catre politisti, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, afirma surse din randul anchetatorilor. De altfel, in urma cu cateva zile, el ar fi incercat…

- Dosarul Lucan. Ungureanu: "Rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii" Deputatul USR Emanuel Ungureanu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii. "Astazi la DIICOT a fost audiat Victor Socaciu. Un munte de nesimțire mai mare ca Arșinel.…

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- O femeie in varsta de 35 de ani din Romania a fost ucisa, duminica seara, pe o trecere de pietoni din nordul Italiei. Femeia a sosit in Italia in urma cu doua luni si lucra ca badanta la o batrana din Roata Rossi. Copii acesteia ramasese in grija mamei sale. Tanara se afla peste drum de casa unde lucra…

- Politistii din Neamt au de rezolvat un caz neobisnuit reclamat in primele zile ale anului 2018. Pentru a reusi sa rezolve sesizarea unei mame, oamenii legii vor solicita sprijinul autoritatilor italiene.

- Sase oameni si-au pierdut viata in Brescia, dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit. In urma impactului, cisterna incarcata cu substante inflamabile, a fost cuprinsa de flacari, iar incendiul s-a raspandit rapid si la celelalte vehicule.

- Revelionul n-o va prinde pe plimbareata afacerista acasa. Nici chiar dupa operatia suferita la sold, dupa un accident la schi. Si-a inceput anul pe drumuri si tot asa il incheie. Asta in ciuda unei interventii chirurgicale majore suferite la sold, in Italia, dupa un accident produs pe o partie din Cervinia.…

- Simona Gherghe va petrece primul Craciun cu Ana Georgia, micuța pe care a adus-o pe lume in urma cu cateva luni. Prezentatoarea TV a pregatit bradul și le-a spus tuturor cum a reacționat micuța cand l-a vazut.

- La fel ca in fiecare an, Mos Craciun a ajuns si la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare. Sute de copii si angajati ai unitatii medicale l-au asteptat nerabdatori, cu emotie si speranta ca, si de aceasta data, Mosul va avea sacul plin de cadouri. Spre deliciul celor mici, miercuri,…