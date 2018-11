Stiri pe aceeasi tema

- Shania Twain (53 ani) a avut un moment rușinos, cand a facut pipi pe scena. Cantareața a povestit intr-un interviu ca cel mai penibil episod din viața ei a fost atunci cand susținea un concert și s-a mai putut abține, urinand chiar in fața spectatorilor

- Se spune ca atunci cand o femeie isi schimba look-ul e pe cale sa isi schimbe viata. Si sigur e valabil si in cazul Marei Banica. Jurnalista a vorbit, in premiera, despre noul ei iubit si a dezvaluit ca isi doreste foarte mult... inca un copil.

- Cea mai veche fotografie cunoscuta in care apare o persoana a fost captata in anul 1838 in Paris. In aceasta poza alb-negru se pot distinge, de fapt, siluetele a doi oameni aflați pe o strada.

- Mara Banica este o personalitate extrem de apreciata la noi, iar o mare parte din motiv este reprezentata de sinceratitatea ei debordanta. Aceasta a ieșit la lumina și astazi, atunci cand o utilizatoare i-a lasat Marei Banica un comentariu nu tocmai placut.

- Veste neaxteptatE in showbiz-ul romanesc! Mirela Vaida este insErcinatE pentru a treia oarE. Cunoscuta prezentatoare TV urmeazE sE devinE mamE din nou xi trEiexte una dintre cele mai mari bucurii ale vietii, dat fiind faptul cE ixi dorea incE un micut in familia ei.

- Mara Banica face ravagii cand merge in mall! Cunoscuta jurnalista i"i face de cap "i i"i cumpara tot ce ii pofte"te inima, ca deh, i"i permite "i merita! Ori de cate ori are pu:in timp liber are grija sa i"i innoiascE garderoba.

- Mara Banica s-a speriat teribil dupa ce a fost amenințata cu moartea de o persoana care s-a autointitulat Magdalena Șerban, cunoscuta drept “criminala de la metrou”. Jurnalista nu a stat cu mainile in san și a depus, vineri, o plangere penala la Poliția Capitalei, prin care a solicitat identificarea…