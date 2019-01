MAR COPT UMPLUT CU MASCARPONE Modul de preparare al retetei mar copt umplut cu mascarpone. Preincalziti cuptorul la170º C. Stoarceti zeama lamaiei intr-un bol. Taiati merele circular, aproape de codita si pastrati partea taiata, ce seamana cu o palarioara. Cu ajutorul unei lingurite, scoateti miezul marului, avand grija sa nu strapungeti coaja. Nu inlaturati tot miezul, la interior, pulpa ramasa pe coaja trebuie sa fie destul de groasa. Din portiunea de mar scoasa, inlaturati samburii si cotorul, apoi turnati zeama de lamaie peste miezul curat. Adaugati branza mascarpone, zaharul, gabenusurile de ou si patru linguri de suc… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

