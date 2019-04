Stiri pe aceeasi tema

- Caporalii clasa a III-a Cristian Gabar si Ionel Cristea, raniti recent in Afganistan impreuna cu alti doi colegi, au fost transportati astazi, 16 aprilie, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lor de sanatate…

- Caporalii clasa a III a Cristian Gabar si Ionel Cristea, raniti recent in Afganistan impreuna cu alti doi colegi, au fost transportati astazi, 16 aprilie, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lor de sanatate…

- Cei patru militari romani din cadrul Batalionului 300 Protectia Fortei ldquo;Sfantul Andrei" raniti sambata, 13 aprilie, in jurul orei 10 ora Romaniei , in Afganistan, sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar.Militarii raniti in atac sunt…

- Pe langa mesajul venit de la Cotroceni, dupa ce s-a aflat ca patru romani – plutonierul Danut Dontu si caporalii clasa a III-a Cosmin-Catalin Goleanu, Cristian Gabar si Ionel Cristea- au ajuns la spital, sambata, dupa ce au fost raniti intr-un atac al insurgentilor, in Afganistan, si de la Palatul Victoria…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat sunt cei patru militari romani care au fost raniți sambata dimineața in Afganistan. Militarii sunt internați, doi dintre ei cu fracturi in zona membrelor inferioare, unul cu traumatism cranian inchis și cel de al patrulea cu fractura toracala. Patru militari romani…

- Cei patru militari romani raniti sambata in Afganistan - plutonierul Danut Dontu si caporalii clasa a III-a Cosmin-Catalin Goleanu, Cristian Gabar si Ionel Cristea - sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar, informeaza Ministerul Apararii…

- Cei patru militari romani raniti sambata in Afganistan – plutonierul Danut Dontu si caporalii clasa a III-a Cosmin-Catalin Goleanu, Cristian Gabar si Ionel Cristea – sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar, informeaza Ministerul Apararii…

- Conform unui comunicat de presa primit la redacție, cei patru militari romani din cadrul Batalionului 300 Protecția Forței "Sfantul Andrei" raniți sambata, 13 aprilie, in Afganistan, sunt in stare stabila și se afla internați la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar. Militarii…