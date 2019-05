Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, duminica, un mesaj de felicitare, cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, potrivit Agerpres. "E in regula sa fim diferiti, e in regula sa avem pareri impartite. Tu si eu servim tara in moduri diferite si e in regula, atat timp cat servim aceeasi tara,…

- Actorul Serban Pavlu transmite unul dintre cele mai dure si puternice indemnuri la vot. Pe langa criticile aspre si fara ocolisuri la adresa actualilor guvernanti, el transmite un mesaj clar si celor care se plang ca nu au cu cine sa voteze si face foarte clar faptul ca revolta pe Facebook nu va ajuta…

- Mesaj transmis de premierul Viorica Dancila cu ocazia Zilei Europei Premierul României, Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a transmis astazi un mesaj cu ocazia Zilei Europei în care afirma ca România a reusit, în calitatea sa de stat care detine…

- Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan București, și-a anunțat, sambata, pe Facebook, candidatura la Președinția Romaniei. Acesta este de profesie actor si a detinut functia de ministru pentru diaspora, in Guvernul condus de Victor Ponta. Alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna acestui…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, strategia presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care coalitia PSD-ALDE va merge cu o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru a evita semnatura sefului statului. Basescu spune ca Iohannis se va adresa Curtii Constitutionale, o procedura…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis presedintelui Klaus Iohannis un mesaj cu ocazia aniversarii a 15 de ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica. "Anul acesta marcam aniversarea...

- Ministerul Apararii Naționale a pregatit o pacaleala de 1 aprilie pentru tinerii romani, pe care i-a anunțat ca de azi Armata devine obligatorie. ”Buna dimineața‼ Armata devine de astazi obligatorie‼ Incepem saptamana in forța cu o veste mult asteptata. Tinerii cu varsta cuprinsa intre 20 si 35 vor…

- Curtea de Conturi a gasit facturi neachitate de SUA in valoare de aproape 2.000.000 de euro "ca urmare a stoparii finantarii de catre partea americana a Programului de sustinere a natiunii-gazda (HNP) in Romania", program care se refera la activitatile Marinei SUA dislocate in tara noastra.…