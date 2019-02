Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului SUA in asigurarea securitatii flancului estic al NATO, in cadrul Operatiunii Atlantic Resolve, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Cei aproximativ 500 de militari americani fac parte din Batalionul 1 al Regimentului 16 Infanterie din cadrul Brigazii 1- parte a Diviziei 1 Infanterie si au in dotare tancuri…