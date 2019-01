MApN suspenda procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale si sesizeaza Parchetul Militar UPDATE

Ministerul Apararii Nationale a decis, vineri, sa suspende procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale, dupa ce Departamentul pentru Armamente a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel asupra unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii.





"Secretarul de stat a adus la cunostinta faptul ca Departamentul pentru Armamente, prin semnatura sa, a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii, de natura sa afecteze…