Stiri pe aceeasi tema

- Convoaie de personal si tehnica, romanesti si apartinand unor state membre NATO si partenere, se vor deplasa, in aceasta perioada, pe cai de comunicatii rutiere, feroviare, aeriene, maritime si fluviale, in vederea participarii, intre 3 si 24 iunie, la faza operationala a celui mai important program…

- Aproximativ 8.000 de militari din șase țari (Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Romania, Ungaria și Statele Unite) vor participa, in perioada 3-24 iunie, la exercițiul multinațional „Saber Guardian...

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut, in primul trimestru din 2019, cu 9,1%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 1.496 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Citește și: Sondaj CURS - Romanii considera…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, ii vede pe strainii care lucreaza la autostrazi drept „șmecheri, cu doua mape, care vor bani nemunciti”. Ministrul a vrut sa puncteze situația companiilor straine care caștiga licitațiile pentru construcția de autostrazi iar apoi concesioneaza lucrarile efective…

- Muzeul Tarii Crisurilor a vernisat miercuri o expozitie inedita, ce prezinta o latura mai putin cunoscuta a razboaielor, si anume Fenomenul Trench Art – Arta transeelor (1914-1980). In timpul celor doua razboaie mondiale, dar si in perioada interbelica, au fost realizate obiecte decorative…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 05 aprilie este de 16.336, din care 62 de decese. In intervalul 01 – 05 aprilie au fost raportate inca 43 de cazuri nou confirmate in 6 judete și in municipiul București. Cele mai multe sunt inregistrate in județele Salaj…

- Investițiile straine din România se ridica la 75 de miliarde de euro, bani care se regasesc în toate sectoarele economiei românești. Investitorii au construit fabrici și centre logistice, au modernizat cladiri de birouri și o buna parte a infrastructurii energetice, au adus tehnologii…

- Rapoartele secrete ale spionajului american din Romania primilor ani de comunism aratau cum incerca industria de armament sa faca fata nevoilor acelor vremuri si cat de mult era controlata de sovietici.