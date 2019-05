Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe institutii publice din Alba anunța posturi vacante la data de 5 mai 2019 și organizeaza concursuri in urmatoarea perioada. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. *Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna,…

- Ministerul Finanțelor solicita mai multor instituții bugetare sa ia masuri pentru reducerea cheltuielilor cu personalul, in conditiile in care la rectificarea de buget nu ar urma sa primeasca bani in plus la acest capitol si in unele cazuri sumele aprobate nu acopera salariile integral, in trimestrul…

- In urma scandalului național, in care au fost implicați falși medici din mai multe unitați sanitare private dar și de stat, Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica noile condiții de exercitare a profesiei de medic, medic stomatolog și farmacist. Noile condiții vor valabile atat pentru spitalele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat la inceputul saptamanii, legea pentru modificarea Legii educatiei nationale 1/2011 prin care invatamantul obligatoriu este marit la 15 clase, incluzand grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare din invatamantul prescolar. In urma acestei decizii, sindicalistii…

- Augustin Lazar a spus marți, la sediul Ministerului Public, ca procurorii nu fac politica. Reacția acestuia vine dupa ce Asociația „21 Decembrie 1989” i-a solicitat demisia.„Procurorii nu fac politica”, a spus Lazar. Rasturnare de situație: instanța admite intrarea PRM in cursa la europarlamentareAsociația…

- Senatul voteaza, luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care prevede ca Banca Nationala a Romaniei sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Propunerea legislativa a primit raport de admitere in comisia de buget-finante,…

- Mai multe institutii publice din judetul Alba organizeaza concursuri pe parcursul lunii februarie. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studiile, vechimea in munca sau alte cerinte. Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Campeni organizeaza,…

- In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria municipiului Aiud face urmatorul anunt: a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe…