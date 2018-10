MApN. Saptamana cadetilor, in institutiile militare din tara. Programul la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Parastas de pomenire, conferința tematica, lansari de carte și un concert de muzica clasica! Toate acestea fac parte din programul propus, duminica, 23 septembrie 2018, de organizatori, in cadrul caruia va fi evocata figura marelui Episcop Ioan Inochentie Micu Klein. Duminica, 23 septembrie 2018, de…

- Programul "Cadet pentru o zi", prin intermediul caruia tinerii pot petrece o zi in cazarmi pentru a vedea cum este intr-o unitate militara si astfel sa poata decide daca vor urma o cariera in domeniu, va fi extins de Ministerul Apararii Nationale la o saptamana.

- Alba Iulia conduce detașat in clasamentul proiectelor smart implementate de orașele din Romania, cu 96 de proiecte, in timp ce trei din primele cinci orașe dezvoltate – București, Constanța și Brașov, au sub 10 proiecte implementate, iar Craiova nu are nicio astfel de soluție, arata o analiza a Asociației…

- Ministerul Apararii Nationale continua prin Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Brasov, campania de promovare a carierei militare pentru absolventii invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat, fete si baieti, in vederea scolarizarii pentru formarea maistrilor…

- Centrul Militar Județean (CMJ) Salaj se adreseaza in aceasta perioada tinerilor salajeni care doresc sa urmeze o cariera in domeniul Forțelor Armate Navale, aducand la cunoștința acestora locurile disponibile pentru admiterea din aceasta toamna. Astfel, reprezentantul instituției, lt. Col Silviu Abudanii,…

- Autoritațile municipale pregatesc un program de acțiuni și manifestari cultural-artistice dedicate sarbatorii naționale Limba Noastra, care se vor desfașura în perioada 29-31 august. Programul conține depuneri de flori, spectacole literar-muzicale, expoziții și întreceri sportive, transmite…

- Ziua Marinei Romane, sarbatorita in fiecare an pe 15 august, este urmarita de mii de turisti de pe Faleza Cazinoului din Constanta si Faleza Comandamentului Flotei. Pentru anul acesta, marinarii militari au pregatit exercitii complexe pe apa, in aer si pe uscat.

