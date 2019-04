Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul militar European Spartan 2019 va avea loc, in perioada 13 24 mai 2019, in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Potrivit MAPN, exercitiul face parte din seria de activitati planificate si organizate de catre…

- La nivelul conducerilor institutiilor din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala - MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP - a fost constituit Comitetul Interministerial pentru Securitate 'Romania - UE 2019', in contextul Summitului de la Sibiu, din 9 mai. Fiecare institutie din…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un apel caustic atat catre Guvern, cat și catre Ministerul Apararii Naționale, privitor la revitalizarea și eficientizarea acțiunilor și programelor de achiziții strategice, asumate in cadrul NATO. Președintele a atras atenția Guvernului și MApN asupra involuțiilor…

- Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) a a suspendat operatiunile de transport aerian comercial pentru avioanele Boeing 737 „MAX 8” si Boeing 737 – „MAX 9” pe teritoriul UE, in contextul accidentului aviatic al Ethiopian Airlines, potrivit Mediafax. Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei…

- Exercitiul multinational ARIADNE 19 Nava Maritima Hidrografica Alexandru Catuneanu a plecat din Portul Constanta pentru a participa la Exercitiul multinational ARIADNE 19, organizat de Fortele Navale Elene în perioada 10-25 martie, pe Marea Mediterana, se arata într-un comunicat…

- Doua nave militare ale Turciei fac o escala de doua zile in portul Constanta, in perioada 6 8 martie 2019, dupa care vor efectua o serie de exercitii, pe mare, in comun cu corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" Cvt 264 si cu dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" DM 29 .Potrivit Fortelor…

- Companiile romanesti TAROM si BlueAir anunța semnarea a doua parteneriate privind protecția pasagerilor in caz de intarzieri și eliminarea formalitaților de check-in pentru zborurile cu escala operate de ambele companii. Spre exemplu, daca un client cumpara un bilet Iasi-Paris cu escala la Bucuresti,…

- Majestatea Sa Margareta a vazut astazi fata europeana a aeroportului Otopeni. Pana la extindere, aeroportul are cateva zone care au fost reamenajate special pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.