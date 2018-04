Stiri pe aceeasi tema

- Recrutarea rezervistilor voluntari pentru Armata a inceput de astazi Foto MApN Luni, 2 aprilie, a început o noua etapa în procesul de recrutare a rezervistilor voluntari în Armata. Pentru acest an sunt disponibile peste 3.400 de posturi, dintre care aproximativ 380 pentru…

- Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei continua in acest an cu o noua etapa, care a inceput luni cu selectionarea candidatilor care doresc sa se incadreze in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari, anunta Ministerul…

- Strategii militari sunt preocupati de faptul ca numai cateva mii dintre cei peste un milion de militari ar fi gata sa se deplaseze rapid daca s-ar implica intr-un conflict cu Rusia, scrie „The Wall Street Journal“ .

- Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei continua in anul 2018 cu o noua etapa care a inceput luni, 2 aprilie, cu selectionarea candidatilor care doresc sa incadreze functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati gradati rezervisti voluntari, anunta…

- Ministrul israelian al apararii a respins duminica apelurile la efectuarea unei anchete privind uciderea a 15 palestinieni de catre armata in timpul unei demonstratii palestiniene care a devenit violenta vineri la granita dintre Gaza si Israel, relateaza Reuters. Hamas, gruparea palestiniana…

- Campania de promovare a carierei militare in cadrul Forțelor Aeriene Romane organizeaza campania de promovare a carierei militare, vineri, 23 martie 2018, la Colegiul Național A.T. Laurian din Botoșani, in intervalul orar 12.00 - 15.00.

- A crescut la 30 de ani varsta maxima de recrutare a candidaților pentru invațamantul universitar și postliceal militar de formare a ofițerilor și maiștrilor militari. Modificarea a fost publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018. Candidații din acest an trebuie sa aiba cel mult 30 de…

- Emil Boc va ”angaja” la Primaria Cluj-Napoca un robot-funcționar public virtual, dar instituția are probleme elementare de informatizare. Spre exemplu, Primaria Cluj-Napoca emite actele de identitate, dar solicita prezentarea acestora în original…

- Soarta Santierului Naval Daewoo Mangalia, fost santier militar si cel mai mare jucator din industria navala locala, care construia intre anii 1979 si 1895 fregata Marasesti, cea mai mare nava de razboi construita in tara, este in cumpana dupa ce coreenii de la Daewoo au decis sa vanda santierul, iar…

- Esti interesat de o cariera militara? MApN a scos la concurs 6.400 de posturi de soldati, subofiteri, ofiteri, maistri militari si chiar medici. Iata care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obtine un post sigur! Prin aceasta solutie, MApN incearca sa acopere golul lasat de plecarea din…

- Intr-un ironic joc al sortii, unitatea militara in care si-au gasit sfarsitul sotii Ceausescu se transforma, la aproape 30 de ani de la executia din ziua de Craciun, intr-un mall, cel mai de seama exponent al capitalismului de care fostul dictator a incercat din rasputeri sa ne fereasca.

- Rusia ar putea dobândi superioritate militara în Europa pâna în anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite în tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA în regiune, pledând…

- In luna martie 2018 somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: agent de securitate, casier, confecționer-asamblor articole din textile, cosmetician, inspector (refent) resurse umane, operator introducere, validare si prelucrare date, ospatar,…

- In ultima luna, construirea mall-ului de la Targoviște a devenit un subiect controversat in presa . Se scrie prin presa ca Unitatea Militara de la Gara Targoviște in care soții Ceaușescu au fost executați in decembrie 1989, va fi transformata intr-un complex comercial de 70.000 de metri patrați,…

- Lucrarile pentru viitorul mall care se va construi pe amplasamentului unitatii militare din Targoviste, unde au fost impuscati sotii Ceausescu, ar putea incepe, cel mai devreme, in vara. Asta, in ciuda faptului ca autoritatile judetene inaintasera un termen de doua luni de la data semnarii contractului,…

- Ministerul Apararii Naționale incepe procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari. De luni, cei care doresc sa incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari se pot inscrie in aceasta prima etapa a procesului de recrutare. Procedurile de recrutare se desfașoara in baza Legii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 190 din 1 martie curent a fost publicat Ordinul ministrului nr. M.29 din 19 februarie 2018 privind avansarea onorifica in grad a veteranilor de razboi, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi 29 aprilie. Astfel, potrivit actului normativ la care facem…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Formațiunea este formata din 11 subofițeri, plt.adj Cristian Lango, plt.maj Roland Wille, plt.maj Paul Teorean, plt.maj Ciprian Goldiș, plt.maj Petru Ruja, plt.maj Marius Duma, plt.maj Ovidiu Crasnic, plt.maj Dorin Mocuța, plt.maj Ovidiu Coste, plt.maj Vlad Renich și plt.maj Mihai Cordiș. Zilnic, cei…

- Directia de Servicii Sociale a Primariei Brasov va continua campania de acordare a tichetelor valorice „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Invierea Domnului. Cu acestea se pot cumpara produse in cuantum de 50 lei si se va acorda sub forma de cu cinci tichete sociale cu valoarea de 10 lei/tichet.…

- El era in evidentele medicilor cu diabet si facea tratament cu insulina. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD si l-a resuscitat 50 de minute, aceeasi procedura fiind mai apoi aplicata timp de 20 de minute in Unitatea de Primiri Urgente. Decesul s-a produs la ora 22.36. Cazul a fost raportat…

- N. D. Conform informatiilor primite de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Ploiesti, de la inceputul acestui an au intrat in vigoare noi reglementari care ii vizeaza pe cetatenii care nu au avut niciodata domiciliul in Romania. Concret, in conformitate cu prevederile Legii nr.…

- Suma alocata pentru campania 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul curent. Cantitatile de motorina care vor beneficia de ajutor de stat sub forma de…

- Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca in data de 09.02.2018, expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane care asista CNR in procedura de selectie a administratorilor societatii, a finalizat lista scurta a candidatilor.Potrivit Bursa…

- "Candidatii care in perioada studiilor liceale au obtinut distinctii (premiile I, II, III, mentiune) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea probelor scrise de evaluare a cunostintelor, pe locurile finantate…

- Mihai Fifor, ministrul apararii Nationale, a facut astazi o declaratie de presa pe care o redam integral: Pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2017 a fost de 2 din PIB. Si anul acesta mentinem aceasta alocare. In conditiile acestea, avem capacitatea de a asigura toate…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- Din 06 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces a crescut in Social / Pana la data de 05 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces in cazul mortii asiguratului sau pensionarului a fost de 3.131. lei, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.566 lei.…

- Manevre de amploare in Taiwan, unde mii de soldati iau parte la un exercitiu de respingere a unei invazii de-a lungul stramtorii. La antrenamente au fost mobilizate tancuri, avioane si elicoptere de lupta.

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune, relateaza AFP. Atacul a survenit in contextul unor lupte sangeroase care au loc de duminica intre…

- Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, ec. Daniel Radu Dunca aduce la cunostinta soferilor profesionisti si altor categorii cu responsabilitati legate de siguranta transporturilor ca, incepand cu 1 februarie 2018, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei isi reia activitatea de examinare pentru…

- CENTRUL MILITAR JUDETEAN VALCEA aduce la cunostinta tinerilor valceni faptul ca a inceput perioada de recrutare a tinerilor care doresc sa urmeze cursurile invatamantului militar. Prin planul de scolarizare sunt scoase la concurs locuri in institutiile de invatamant preuniversitar si universitar, dupa…

- Cel putin cinci membri ai fortelor armate afgane au decedat, iar alti zece au fost raniti, in urma unui atac terorist, revendicat de reteaua Stat Islamic, care s-a produs luni dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul, informeaza site-ul postului France…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Un grup de persoane inarmate au atacat o baza a armatei din apropierea unei academii militare din Kabul, intr-un nou episod violent, noteaza BBC. Oficiali ai Ministerului de Externe au declarat ca cel putin patru oameni inarmati au atacat baza in apropierea academiei militare Marshal Fahim in jurul…

- Dronele nu mai sunt demult o noutate. Tehnologia folosita pentru filmari și selfie-uri a fost dezvoltata cu aplicabilitați tactice și nu numai de specialiștii militari români. Saptamâna aceasta am intrat în laboratoarele în care specialiștii militari lucreaza la inovații…

- Politia Locala Constanta a sesizat unitatea de parchet competenta dupa ce s a constatat ca au fost continuate lucrarile de constructie al unui imobil ridicat in zona peninsulara din Constanta desi anterior fusese dispusa oprirea lucrarilor de constructie. In perioada 15.01.2018 23.01.2018, Directia…

- *Lista candidaților din județul Alba admiși la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere. Dintre cei 13 de candidați din Alba inscriși, 5 au obținut…

- Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind dus apoi de bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente din Calan, pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat prezenta leziuni la nivelul buzei inferioare. "In cauza, politistii vor efectua cercetari sub aspectul…

- Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind dus apoi de bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente din Calan, pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat prezenta leziuni la nivelul buzei inferioare. "In cauza, politistii vor efectua cercetari sub…

- O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca. Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a demarat o ancheta in cazul gravidei din Neamț care a decedat dupa ce a fost plimbata in patru spitale. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a deschis o ancheta in cazul femei gravide de la Spitalul Municipal Roman care a decedat dupa ce a fost plimbata…

- Persoanele care intra in șomaj și doresc sa beneficieze de indemnizație de șomaj, trebuie sa depuna la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea o cerere, insoțita de urmatoarele documente: actul de identitate in original; actele de studii, in original și copie;…

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile militare de invatamant…

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile …

- Sfarsitul acestei saptamani vine cu emotii pentru 21 de tineri din Giurgiu care s-au aratat interesati de o cariera in Jandarmeria Romana. Sambata, 13 ianuarie a.c., acestia trebuie sa se prezinte la scolile militare de subofiteri din Dragasani si Falticeni pentru a se inscrie la concurs. 19 dintre…

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Cazul femeii care a murit plimbata intre spitale la Sibiu este in continuare invaluit in mister. Circumstanțele in care starea de sanatate a Mariei Ciorogar, o tanara de 39 de ani, s-a degradat rapid sunt neclare. In timp ce rudele dau vina pe medicii de la Spitalul Județean Sibiu și de la Spitalul…

- Pana la sfarșitul lunii martie, cetațenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din B-dul Poligrafiei nr. 4, pentru prelungirea contractului de inchiriere pe anul 2018. Pentru a inchiria un loc de parcare de reședința, bucureștenii din Sectorul…