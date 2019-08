Ministerul Apararii Nationale, prin Centrul Militar Zonal Brasov, desfasoara in perioada 1-23 august 2019 activitatea de recrutare si selectie a candidatilor care doresc sa se incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari. Pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie, candidatii cu domiciliul in judetul Brasov trebuie sa se prezinte la sediul Centrului Militar Zonal Brasov pentru a completa o cerere, avand asupra lor actul...