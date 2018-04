Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a primit dezlegare de la Guvern sa demareze o campanie de angajari masive in sistem, Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei continua in anul 2018 cu o noua etapa care a inceput luni, 2 aprilie, cu selectionarea…

- Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei continua in anul 2018 cu o noua etapa care a inceput luni, 2 aprilie, cu selectionarea candidatilor care doresc sa incadreze functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati gradati rezervisti voluntari, anunta…

- Inscrierile online pentru cea de-a treia editie a Crosului dedicat veteranilor de razboi "VeteRUN" - Centenar, care va avea loc pe 6 mai, au inceput, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat. La intrecerea sportiva pot lua parte, alaturi de militari care au participat la misiuni…

- In eventualitatea unui conflict militar intre Europa și Rusia, NATO poate mobiliza doar cateva mii de militari dintr-un efectiv de milioane de soldați. Din acest punct de vedere, SUA vor sa se asigure ca in noul punct fierbinte, in cel mult 30 de zile, ar putea ajunge cel puțin 30.000 de militari NATO,…

- Voluntar pentru serviciul militar in rezerva Ministerul Apararii Nationale, prin Centrul Militar Zonal Vrancea, desfasoara in perioada 02.04 – 08.06.2018 recrutarea candidatilor care doresc sa devina cadru militar rezervist voluntar sau soldat sau gradat rezervist voluntar. Candidatii, cetateni…

- Gigi Becali și juristul CSA Steaua, Florin Talpan, continua disputa in tribunale, iar oficialul Armatei tocmai a obținut o victorie de etapa. Curtea de Apel București a respins intr-o ședința de pe 19 martie apelul facut de Gigi Becali la decizia Tribunalului București, din decembrie 2016, prin care…

- Ministerul Apararii Nationale saluta raportul anual al Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, facut public la sediul Aliantei. Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta din…

- Esti interesat de o cariera militara? MApN a scos la concurs 6.400 de posturi de soldati, subofiteri, ofiteri, maistri militari si chiar medici. Iata care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obtine un post sigur! Prin aceasta solutie, MApN incearca sa acopere golul lasat de plecarea din…

- Aproximativ 900 de militari romani si straini participa, in perioada 12-23 martie, la exercitiul multinational Dacian Lancer 18 (DALR18) ce se desfasoara la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, judetul Brasov, informeaza un comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Apararii…

- Guvernul in exercitiu de la Berlin a decis miercuri sa extinda sase misiuni militare, printre care cele in Mali si Afganistan si cea contra gruparii jihadiste Statul Islamic - la care participa 2.600 de soldati germani, transmite dpa. Masura a fost luata in cadrul a ceea ce se apreciaza a…

- Ministerul Apararii Naționale incepe procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari. De luni, cei care doresc sa incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari se pot inscrie in aceasta prima etapa a procesului de recrutare. Procedurile de recrutare se desfașoara in baza Legii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 190 din 1 martie curent a fost publicat Ordinul ministrului nr. M.29 din 19 februarie 2018 privind avansarea onorifica in grad a veteranilor de razboi, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi 29 aprilie. Astfel, potrivit actului normativ la care facem…

- Procedura specifica de achiziție pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului “Corveta multifuncționala” a fost initiata, joi, de Departamentul pentru armamente din Ministerul Apararii Nationale. De la intrarea in vigoare a primului contract subsecvent aferent acordului-cadru, prima nava…

- Seful Statului Major General al Fortelor Armate Poloneze, generalul-locotenent Leszek Surawski, a fost primit, marti, la Bucuresti, de omologul sau roman, generalul Nicolae Ciuca, dar si de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale,…

- Formațiunea este formata din 11 subofițeri, plt.adj Cristian Lango, plt.maj Roland Wille, plt.maj Paul Teorean, plt.maj Ciprian Goldiș, plt.maj Petru Ruja, plt.maj Marius Duma, plt.maj Ovidiu Crasnic, plt.maj Dorin Mocuța, plt.maj Ovidiu Coste, plt.maj Vlad Renich și plt.maj Mihai Cordiș. Zilnic, cei…

- Autoritatile saudite l-au demis pe seful statului-major si pe alti responsabili militari cu ocazia unei importante remanieri in randul armatei, au anuntat luni media oficiale, citand o serie de decrete ale regelui Salman, transmite AFP. "Incetarea activitatii generalului Abdul Rahman bin Saleh Al-Bunyan,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferente programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", pentru a contribui astfel la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare" . Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de…

- Rasturnare de situatie dupa luni de scandaluri cu amenintari si intimidari. Ministerul Apararii Nationale anunta printr-un ofiter ca este gata sa accepte propunerea ca locatarii din Militari sa beneficieze de dreptul de servitute pentru a intra in cartier. Ministerul da astfel dreptate liderului PNL…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. „Prin inzestrarea cu sisteme de lansatoare multiple cu bataie…

- Locuitorii din cartierul lugojean Militari pot sta liniștiți! Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca Primaria Lugoj poate obține drept de servitute asupra drumului de acces in cartierul Militari. Uniunea Salvați Romania a anunțat, printr-un comunicat, ca in urma demersurilor inițiate de…

- Soldati din SUA, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Romania se vor antrena in perioada 12-16 februarie la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag.

- Mihai Fifor, ministrul apararii Nationale, a facut astazi o declaratie de presa pe care o redam integral: Pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2017 a fost de 2 din PIB. Si anul acesta mentinem aceasta alocare. In conditiile acestea, avem capacitatea de a asigura toate…

- Primarul municipiului Botosani, Ovidiu Portariuc, sustine necesitatea reintroducerii stagiului militar obligatoriu sau lansarea unui program de pregatire militara in sistem de voluntariat. “Ca primar, avand responsabilitatea coordonarii serviciilor de urgenta sau de protectie civila in caz de criza,…

- Cinci membrii ai echipajului unui tanc al armatei turce au fost uciși atunci cand vehiculul lor blindat a fost distrus de militanți kurzi din „Unitațile Populare de Protectie”( YPG) sambata aceasta in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, a declarat un purtator de cuvant al armatei turce.

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Decizia nu va fi definitiva, putand fi atacata cu apel. Procesul a inceput in septembrie 2016, iar pana acum au fost mai multe termene si amanari. Dupa ce a castigat definitiv brandul Steaua, Ministerul Apararii Nationale a solicitat in mod oficial sa fie evaluata marca. In februarie 2016 a venit…

- INCREDIBIL…. Inca doi militari angajati ai Garnizoanei Barlad, unul la UM 01476 si unul la UM 01411, sunt acuzati de procurorii militari, ca au inselat Ministerul Apararii Nationale cu aproximativ 35 000 de lei, prin declararea in fals in mai multe randuri ca nu detin locuinta pe raza garnizoanei Barlad.…

- Dronele nu mai sunt demult o noutate. Tehnologia folosita pentru filmari și selfie-uri a fost dezvoltata cu aplicabilitați tactice și nu numai de specialiștii militari români. Saptamâna aceasta am intrat în laboratoarele în care specialiștii militari lucreaza la inovații…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- *Lista candidaților din județul Alba admiși la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere. Dintre cei 13 de candidați din Alba inscriși, 5 au obținut…

- Vineri, 19 ianuarie a.c., va avea loc evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea functiilor de ofiter specialist I (consilier juridic) la compartimentul Juridic si subofiter tehnic principal la Serviciul Logistic, compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar si…

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina in caz de necesitate, la nivelul intregii tari, in contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri. “Suntem pregatiti sa intervenim daca va fi nevoie! Ca urmare…

- Consilierii lugojeni au fost muștruluiți zdravan in ultima ședința a Consiliului Local Lugoj, cand primarul Francisc Boldea a incercat, pentru a treia oara, sa promoveze un proiect de hotarare necesar pentru ca municipalitatea sa preia un imobil (teren și cladiri) de la Ministerul Apararii Naționale,…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- MApN va achizitiona 173 de autocamioane pentru transportul trupelor Ministrul Apararii, Mihai Fifor. Foto: facebook.com/mfifor/ Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane pentru transportul trupelor. Autocamioanele militare vor fi fabricate de compania Iveco si…

- Intr-un discurs fara precedent și ținut in fața a peste 7.000 de soldați inconjurați de echipamente militare (tancuri și avioane de lupta), presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. Discursul de doua minute a fost transmis online in toate…

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…