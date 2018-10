MApN. Proiect de HG privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al statului din judetele Constanta si Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari transmise, joi, de ANSVSA, au fost stinse pana in prezent cinci focare de pesta porcina africana in judetul Satu Mare si nu a mai fost inregistrat vreun focar in acest judet, din 31 august. In judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare din 8 august, iar in…

- Numarul de localitati afectate de pesta porcina africana scade usor, potrivit statisticilor ANSVSA. La data de 27 septembrie, cu circa trei luni inainte de Craciun, pesta porcina africana (PPA) era semnalata in 223 de localitati din 13 judete, cu 952 de focare, dintre care 15 in exploatatii comerciale,…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete, cele mai multe focare, 561, fiind in judetul Tulcea. Autoritatile au eliminat 323.754 de porci afectati de boala, transmite…

- Pesta porcina africana evolueaza in 207 localitati din 12 judete, cu un numar total de 898 de focare (dintre care 13 in exploatatii comerciale industriale, unul in abatorul apartinand unei ferme si unul intr-o exploatatie comerciala de tip A) si 57 de cazuri la mistreti, a anuntat, joi, Autoritatea…

- In zona de N-V a Romaniei, boala evolueaza in 3 judete, Satu-Mare, Salaj si Bihor, prezenta virusului fiind confirmata in 13 localitati. Au fost ucisi 1.375 de porci domestici si au fost afectati 15 porci mistreti. In zona de S-E a Romaniei, boala a fost confirmata in 194 de localitati, din judetele:…

- Pesta porcina africana se extinde rapid in China si ''va ramane aici'', a avertizat luni Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), avertizand ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte tari asiatice, transmite Reuters. Primul caz de pestă porcină…

- Primul caz de pesta porcina africana a fost detectat in august in China, fiind afectate 18 ferme sau abatoare din sase provincii, in multe situatii fiind o distanta de peste 1.000 de kilometri intre focare, a informat FAO, transmite Reuters. Carnea de porc fiind un aliment foarte popular in multe…

- Focare noi de pesta porcina sunt confirmate in fiecare zi pe teriroriul intregii țari. Animalele din ferme și gospodarii fiind sacrificate și incinerate. Romania se confrunta cu o epidemie de Pesta Porcina Africana, care a fost depistata la porci și porci mistreți din 17 județe plus Capitala. Potrivit…